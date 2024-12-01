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Posted 1 декабря, 12:48

Published 1 декабря, 12:48

Modified 1 декабря, 12:50

Updated 1 декабря, 12:50

Река Шаква

В Кунгурском округе провалился под лёд и погиб семилетний мальчик

1 декабря 2024, 12:48
Фото: ВКонтакте/Село Плеханово I Кунгурский район. Река Шаква

Под Кунгуром провалился под лёд и погиб 7-летний мальчик

Сюжет
Дети
Ребенок гулял с друзьями и вышел на лёд реки Шаква.

В Кунгурском округе провалился под лёд и погиб семилетний мальчик. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, около 16:00 29 ноября, гуляя со своими друзьями, ребенок вышел на лед реки Шаква и провалился. Тело обнаружено в ходе поисков спасательной службой.

Кунгурским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели семилетнего ребенка в селе Плеханово.

В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В средине ноября на реке Сива в Пермском крае два рыбака провалились под лед и погибли.

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