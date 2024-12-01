Posted 1 декабря, 12:48
Published 1 декабря, 12:48
Modified 1 декабря, 12:50
Updated 1 декабря, 12:50
В Кунгурском округе провалился под лёд и погиб семилетний мальчик. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
По предварительным данным, около 16:00 29 ноября, гуляя со своими друзьями, ребенок вышел на лед реки Шаква и провалился. Тело обнаружено в ходе поисков спасательной службой.
Кунгурским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту гибели семилетнего ребенка в селе Плеханово.
В настоящее время следствием проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В средине ноября на реке Сива в Пермском крае два рыбака провалились под лед и погибли.