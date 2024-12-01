В Перми с начала года снесли более 50 самовольных построек

Posted 1 декабря, 07:02
Published 1 декабря, 07:02
Modified 1 декабря, 07:04
Updated 1 декабря, 07:04
Власти Перми с начала года демонтировали более 50 самовольных построек. В их числе капитальные гаражи, кафе, пристрои и другие, сообщает пресс-служба мэрии.
Проводятся плановые рейды по выявлению самовольно построенных объектов. В случае выявления таких объектов их вносят в реестр, специалисты проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений. Если собственники не принимают меры по устранению нарушений, самовольно установленные объекты демонтируют по решению суда.
Так, в Индустриальном районе за 11 месяцев 2024 года осуществлен демонтаж 23 объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками. Это объекты по ул. Чердынской, 18б (кафе), ул. Карпинского, 118 (14 капитальных гаражей), ул. Семченко, 15 (бывшее строение бойлерной), ул. Мира, 95а (2 капитальных гаража), ул. Веры Засулич, 46 (стена полуразрушенного строения из кирпича), ул. 2-й Красавинской, 80 (пристрой к действующему магазину), проспекту Декабристов, 25 (бывший тепловой пункт), ул. Нефтяников, 32 (капитальный гараж) и арка на территории Черняевского леса. Также запланирован снос объекта по шоссе Космонавтов, 305 (нежилое строение гаража).
В Орджоникидзевском районе было выявлено 13 самовольных построек в микрорайонах Чапаева, Домостроительный и КамГЭС. Запланировано на снос 29 построек, признанных самовольными на основании решения суда. Принудительно снесены пять построек на основании решения суда, одна — по распоряжению главы района, собственники добровольно демонтировали две постройки.
За 2024 год на территории Кировского района выявлено 14 самовольно возведенных капитальных объектов. Принудительно снесено 15 объектов, один убрали добровольно. Специалистами администрации Ленинского района в этом году выявлено 10 объектов недвижимости, обладающих признаками самовольных построек, или в отношении которых произведены работы по самовольной реконструкции объекта. Два объекта снесено в добровольном порядке. А в Мотовилихе специалисты выявили две самовольные постройки. Демонтировали четыре объекта, в том числе выявленные в прошлом году. Постройки по ул. Технической и ул. Соликамской демонтировали принудительно, а по ул. Крупской, 3б, ул. Красновишерской, 93 — добровольно.
В конце ноября в парке Горького в Перми снесли один из спорных аттракционов — «Логово пиратов». Ранее он назывался «Дом Дракулы».