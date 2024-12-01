В Перми с начала года снесли более 50 самовольных построек

За 2024 год на территории Кировского района выявлено 14 самовольно возведенных капитальных объектов. Принудительно снесено 15 объектов, один убрали добровольно. Специалистами администрации Ленинского района в этом году выявлено 10 объектов недвижимости, обладающих признаками самовольных построек, или в отношении которых произведены работы по самовольной реконструкции объекта. Два объекта снесено в добровольном порядке. А в Мотовилихе специалисты выявили две самовольные постройки. Демонтировали четыре объекта, в том числе выявленные в прошлом году. Постройки по ул. Технической и ул. Соликамской демонтировали принудительно, а по ул. Крупской, 3б, ул. Красновишерской, 93 — добровольно.