В Перми в один из микрорайонов перестали заезжать автобусы из-за разлива воды

Posted 1 декабря, 07:49
Published 1 декабря, 07:49
Modified 1 декабря, 07:51
Updated 1 декабря, 07:51
В пермский микрорайон Юбилейный из-за разлива воды на автобусном разворотном кольце перестали заезжать автобусы №14, 16, 57 и 59. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.
Как сообщают в соцсетях местные жители, вчера на кольце завязли в колее три автобуса. На опубликованных кадрах видно, что по проезжей части автобусного кольца разлита и замерзает вода.
«Этот участок дороги постоянно заливает вода, мы видели и встречу с администрацией, а воз и ныне там. Не могут справится, пусть меняют развязку, на машинах там тоже проехать не возможно, хотя это не выход, как детям до школы добираться?» — отмечает один из комментаторов.
Подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Суздальской и Старцева и утром 13 февраля. Ранее сообщалось, причиной тому стала утечка на водоводе «НОВОГОР-Прикамье». Однако после обследования сетей водоснабжения специалистами коммунальной компании, удалось выяснить, что вода не водопроводная.
Как пояснял тогда главный инженер ООО «НОВОГОР-Прикамье» Константин Гусев, «затопление перекрестков на улице Суздальская возникают из года в год». Причиной тому является слив воды из частных домов в дренажные каналы. Так, в ливневой системе собирается сточная вода из стиральных машин, душевых и раковин.
Мы направили запрос в «НОВОГОР-Прикамье» и в этот раз.