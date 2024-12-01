В Перми в один из микрорайонов перестали заезжать автобусы из-за разлива воды

«Этот участок дороги постоянно заливает вода, мы видели и встречу с администрацией, а воз и ныне там. Не могут справится, пусть меняют развязку, на машинах там тоже проехать не возможно, хотя это не выход, как детям до школы добираться?» — отмечает один из комментаторов.