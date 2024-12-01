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Posted 1 декабря, 07:49

Published 1 декабря, 07:49

Modified 1 декабря, 07:51

Updated 1 декабря, 07:51

В микрорайон Юбилейный в Перми из-за разлива воды не заезжают автобусы

В Перми в один из микрорайонов перестали заезжать автобусы из-за разлива воды

1 декабря 2024, 07:49
Фото: ЧП ДТП Пермь.

В микрорайон Юбилейный в Перми из-за разлива воды не заезжают автобусы

Сюжет
Пермская езда
Подобная ситуация повторяется в Юбилейном из года в год

В пермский микрорайон Юбилейный из-за разлива воды на автобусном разворотном кольце перестали заезжать автобусы №14, 16, 57 и 59. Об этом сообщает пресс-служба городского дептранса.

Как сообщают в соцсетях местные жители, вчера на кольце завязли в колее три автобуса. На опубликованных кадрах видно, что по проезжей части автобусного кольца разлита и замерзает вода.

«Этот участок дороги постоянно заливает вода, мы видели и встречу с администрацией, а воз и ныне там. Не могут справится, пусть меняют развязку, на машинах там тоже проехать не возможно, хотя это не выход, как детям до школы добираться?» — отмечает один из комментаторов.

Подобный инцидент произошел на перекрестке улиц Суздальской и Старцева и утром 13 февраля. Ранее сообщалось, причиной тому стала утечка на водоводе «НОВОГОР-Прикамье». Однако после обследования сетей водоснабжения специалистами коммунальной компании, удалось выяснить, что вода не водопроводная.

Как пояснял тогда главный инженер ООО «НОВОГОР-Прикамье» Константин Гусев, «затопление перекрестков на улице Суздальская возникают из года в год». Причиной тому является слив воды из частных домов в дренажные каналы. Так, в ливневой системе собирается сточная вода из стиральных машин, душевых и раковин.

Мы направили запрос в «НОВОГОР-Прикамье» и в этот раз.

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#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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