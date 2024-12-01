Зарплаты пермских вахтовиков за год выросли на треть

Лидером является сфера ремонт и отделка помещений. Тут вахтовикам готовы платить почти 200 тыс. рублей, что на 31% выше, чем годом ранее. В металлургии средний доход обещают в 176 910 рублей (+6%), в лесной и деревообрабатывающей промышленности -170 тыс. рублей (+72%). В добыче, переработке угля, руд и других полезных ископаемых обещают доход в почти 166 тыс. рублей (+33%) и в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов — 156 тыс. рублей (+3%).