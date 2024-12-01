Зарплаты пермских вахтовиков за год выросли на треть

Posted 1 декабря, 12:06
Published 1 декабря, 12:06
Modified 1 декабря, 12:08
Updated 1 декабря, 12:08
Пермский край занял шестое место среди регионов с самыми высокими зарплатными предложениями при вахтовом графике. В сравнении с осенью 2023 года в Пермском крае предлагаемые зарплаты при работе вахтой увеличились на 33%, достигнув среднего значения в 153 559 рублей, сообщают аналитики Авито Работа.
Количество вакансий с вахтовым графиком работы в России осенью 2024 года по сравнению с осенью прошлого года выросло на 73%. Вместе с тем, увеличились и зарплатные предложения: если в прошлом году средний предлагаемый доход составлял 113 193 рубля, то осенью 2024 года он достиг 144 404 рублей. Так, прирост составил 28%.
Лидером является сфера ремонт и отделка помещений. Тут вахтовикам готовы платить почти 200 тыс. рублей, что на 31% выше, чем годом ранее. В металлургии средний доход обещают в 176 910 рублей (+6%), в лесной и деревообрабатывающей промышленности -170 тыс. рублей (+72%). В добыче, переработке угля, руд и других полезных ископаемых обещают доход в почти 166 тыс. рублей (+33%) и в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов — 156 тыс. рублей (+3%).
Что касается регионов с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на вахте, рейтинг возглавляет Дальневосточный федеральный округ. В среднем в этом регионе вахтерам предлагают 162 155 рублей. За ним следует Ямало-Ненецкий автономный округ — там этой осенью в среднем предлагали 160 188 рублей за вахту. На третьем месте расположилась Калининградская область, где средний предлагаемый доход для сотрудников вахтой составил 158 890. Также в лидерах — Ханты-Мансийский автономный округ (156 348 рублей) и Красноярский край (153 994 рублей).
В Пермском крае резко вырос спрос на геодезистов в добывающей промышленности. Работодатели стали искать их в 2,5 раза чаще, сообщал ранее портал «Авито-Работа».