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Posted 2 декабря, 03:43

Published 2 декабря, 03:43

Modified 2 декабря, 03:45

Updated 2 декабря, 03:45

Писатель из Перми Алексей Иванов открыл книжный онлайн клуб

Алексей Иванов открыл свой книжный клуб

2 декабря 2024, 03:43
Фото: VK Юлия Зайцева.

Писатель из Перми Алексей Иванов открыл книжный онлайн клуб

Первая встреча прошла 1 декабря.

Вчера, 1 декабря, состоялась первая встреча книжного онлайн клуба с Алексеем Ивановым. Прямой эфир писатель провел со своим продюсером Юлией Зайцевой, информация об этом появилась на ее личной странице во ВКонтакте.

Эфиры для книголюбов планируется проводить два раза в месяц. Первый сезон, по словам Зайцевой, будет посвящен путешествиям. А первой темой обсуждения стала «Чердынь и окрестности». В ходе эфира автор романа «Сердце Пармы» рассказал о местах действия произведения, пилоте фильма «Хребет России», а также о фактах, которые не вошли в путеводитель «В сердце Пармы».

«В первом сезоне нашего клуба мы будем постоянно обращаться к книгам: „В сердце пармы“, „Железный пояс“, „Горнозаводская цивилизация“, „Хребет России“. Так что приготовьте их заранее, чтобы быть с нами на одной волне», — пишет Юлия в соцсети.
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#Путешествия#Сердце пармы#Юлия зайцева#Горнозаводская цивилизация#Книжный клуб#Хребет России#Железный пояс
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