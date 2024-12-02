Алексей Иванов открыл свой книжный клуб

Эфиры для книголюбов планируется проводить два раза в месяц. Первый сезон, по словам Зайцевой, будет посвящен путешествиям. А первой темой обсуждения стала «Чердынь и окрестности». В ходе эфира автор романа «Сердце Пармы» рассказал о местах действия произведения, пилоте фильма «Хребет России», а также о фактах, которые не вошли в путеводитель «В сердце Пармы».