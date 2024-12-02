Бывшему чиновнику пермской мэрии не удалось отменить приговор за госизмену

Posted 2 декабря, 13:05
Published 2 декабря, 13:05
Modified 2 декабря, 13:08
Updated 2 декабря, 13:08
Президиум военного арбитражного суда в подмосковной Власихе отказал бывшему сотруднику пермской мэрии Антону Галэта в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Центрального военного окружного суда. Приговор по делу о госизмене был оставлен без изменений, жалоба без удовлетворения. Решение по делу было вынесено сегодня, 2 декабря. В апелляционный военный суд жалоба Галэта поступила еще в октябре.
Как стало известно журналисту Properm.ru, накануне решения по своей апелляционной жалобе Галэта без объяснения причин сменил адвоката. Изначально его интересы представлял пермский защитник Денис Трегубов, сейчас делом о госизмене и попытке теракта занимается Алексей Бушмаков из Екатеринбурга. Последний известен за пределами Урала, он защищал участников «скверного дела», представлял в суде интересы группы Anacondaz.
Адвокат Трегубов перед началом судебного заседания и после общения с Антоном Галэта сообщил журналисту Properm.ru, что его подзащитный отказался от комментариев для СМИ.
Приговор бывшему пермскому чиновнику вынесли в Центральном военном окружном суде в Екатеринбурге еще 22 марта. Антона Галэту приговорили к 12 годам колонии строгого режима, четыре первых года он проведет в тюрьме. Также после освобождения из колонии он три года не сможет вести страницы в соцсетях и администрировать сайты в интернете.
Как известно из материалов дела, осужденный установил связь с «кураторами на территории Украины» еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Он передавал своим собеседникам в мессенджерах планы улиц Перми и координаты расположения промышленных и административных объектов. К этой документации Галэта имел доступ сначала как служащий департамента дорог и транспорта, а затем и как сотрудник департамента ЖКХ Перми.
Также известно, что для конспирации Галэта оплачивал покупки для подготовки теракта только наличными — он не пользовался банковскими картами.
Как официально сообщалось ранее, уголовное дело в отношении Антона Галэта* расследовали в УФСБ по Пермскому краю. В распространенном спецслужбой в мае официальном сообщении указано, что с сентября по октябрь 2022 года осужденный сотрудничал с представителями вооруженных сил Украины, готовился к диверсионно-террористическим акциям на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми.
Как ранее стало известно, Галэта признал, что готовил ряд терактов, в том числе — в здании УВД Перми, на Пермском пороховом заводе. Также он признал и связь с представителями «Русского добровольческого корпуса», внесенного в России с список террористических групп и запрещенного в стране. Свои поступки он пояснял идейными соображениями и сам факт того, что он совершал преступление не признавал.
*В сентябре 2023 года Росфинмониторинг внес уроженца Белгорода Антона Галэту в список в список экстремистов и террористов. Сразу после этого его уголовное дело поступило на рассмотрение в Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге.
Галэта — бывший сотрудник городского департамента дорог и транспорта и МКУ «Содержание казенного имущества». До этого он работал руководителем отдела реализации инфраструктурных проектов и программ Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми и специалистом в Департаменте дорог и транспорта мэрии.