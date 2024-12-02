Бывшему чиновнику пермской мэрии не удалось отменить приговор за госизмену

Как известно из материалов дела, осужденный установил связь с «кураторами на территории Украины» еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Он передавал своим собеседникам в мессенджерах планы улиц Перми и координаты расположения промышленных и административных объектов. К этой документации Галэта имел доступ сначала как служащий департамента дорог и транспорта, а затем и как сотрудник департамента ЖКХ Перми.