До 15 декабря в Перми останется закрытым проезд по улицам Вижайская и Яблочкова

До 15 декабря в Перми останется закрытым проезд на улице Вижайской (от ул. Яблочкова до ул. Яблочкова, 38Б) и на улице Яблочкова (от дома № 29/3 по ул. Яблочкова до ул. Вижайской). Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.