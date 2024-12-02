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Posted 2 декабря, 02:33

Published 2 декабря, 02:33

Modified 2 декабря, 02:35

Updated 2 декабря, 02:35

До 15 декабря в Перми останется закрытым проезд по улицам Вижайская и Яблочкова

До 15 декабря в Перми останется закрытым проезд по улицам Вижайская и Яблочкова

2 декабря 2024, 02:33
Фото: Google maps.
ГАИ просит автомобилистов заранее планировать маршрут поездок.

До 15 декабря в Перми останется закрытым проезд на улице Вижайской (от ул. Яблочкова до ул. Яблочкова, 38Б) и на улице Яблочкова (от дома № 29/3 по ул. Яблочкова до ул. Вижайской). Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Меру ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при работах по строительству теплосети, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Ведомство просит водителей отнестись к понимание к ситуации, заранее планируя маршрут поездки.

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#Пермский край#Строительство#Теплоснабжение#Транспорт#Ограничение#Дорожное движение#Автомобилисты
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