До 15 декабря в Перми останется закрытым проезд по улицам Вижайская и Яблочкова

Posted 2 декабря, 02:33
Published 2 декабря, 02:33
Modified 2 декабря, 02:35
Updated 2 декабря, 02:35
До 15 декабря в Перми останется закрытым проезд на улице Вижайской (от ул. Яблочкова до ул. Яблочкова, 38Б) и на улице Яблочкова (от дома № 29/3 по ул. Яблочкова до ул. Вижайской). Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Меру ввели для обеспечения безопасности дорожного движения при работах по строительству теплосети, пояснили в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Ведомство просит водителей отнестись к понимание к ситуации, заранее планируя маршрут поездки.