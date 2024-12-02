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Posted 2 декабря, 11:37

Published 2 декабря, 11:37

Modified 2 декабря, 12:05

Updated 2 декабря, 12:05

«Дом купцов Лихачевых» в центре Перми отреставрируют до октября 2028 года

Власти обязали собственников здания в центре Перми провести реконструкцию

2 декабря 2024, 11:37
Фото: properm.ru.

«Дом купцов Лихачевых» в центре Перми отреставрируют до октября 2028 года

У дома несколько десятков владельцев.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья опубликовала проект приказа об утверждении охранного обязательства собственника «Дома купцов Лихачёвых с воротами». В нем собственника обязывают провести реставрацию фасадов, интерьеров и ремонт крыши, сообщают в ведомстве.

Сроки проведения работ: до 31 октября 2028 года. В 2022 году «Дом купцов Лихачёвых» был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края.

Что за здание

Историческое здание расположено на улице Окулова, 12. «Дом купцов Лихачёвых с воротами» был построен во второй половине XIX века. В доме сохранились подлинные деревянные лестницы парадного и черного ходов с деревянными резными балясинами, подлинные голландские печи с чугунными приборами, деревянные филенчатые двери с частичным остеклением с подлинными бронзовыми ручками. Авторы экспертизы отмечают, что облик здания представляет выразительную иллюстрацию пермской архитектуры и быта второй половины XIX– начала XX вв.

Земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м находится в центре города, рядом с Камой. Общая площадь самого дома — 308 кв. м. По данным ЕГРН на 2019 год, у дома и земли 54 собственника с разными долями. В доме постоянно проживают девять семей. Квартир фактически восемь, а юридически их нет, так как здание является единым домовладением. Оплату коммунальных услуг собственники делят между собой.

Под снос с 2006 года

Расселить и снести Окулова, 12 власти хотели еще в 2006 году. Тогда планировалось построить элитный жилой комплекс «Ворота Прикамья» (позже был переименован в Euro Towers). Комплекс был бы ограничен улицами Попова, Окулова, Орджоникидзе, Осинской, квартал №5. Большую часть участка в этом квартале получила строительная компания «Проспект», аффилированная бывшему депутату Заксобрания Пермского края Алексею Луканину. Для реализации проекта «Проспект» и компания диамантера Льва Леваева AFI создали в Перми совместное предприятие «Кама Гейт». В инвестпроект партнеры намеревались вложить 300–350 млн долларов. Но проект был заморожен, Леваев отказался от инвестирования в него. «Проспект», по словам жителей Окулова, 12 оценивал их дом и участок в 70 млн рублей.

В 2018 году жителям заявили, что изъятие дома будет произведено с целью строительства новой сцены оперного театра, управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование нового здания оперного театра, предложив подрядчику выбрать площадку: в квартале, где расположен дом Окулова, 12, или на Разгуляе. Стоимость контракта — 221, 5 млн рублей.

В апреле 2019 года управление жилищных отношений администрации Перми уведомило собственников дома на Окулова, 12 об изъятии их дома и земли. Основание — распоряжение правительства Пермского края от 2 ноября 2018 года. Жители получили от министерства по управлению имуществом Пермского края проект соглашения об изъятии недвижимости.

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#Недвижимость#Пермь#Снос зданий#История
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