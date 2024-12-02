Власти обязали собственников здания в центре Перми провести реконструкцию

Расселить и снести Окулова, 12 власти хотели еще в 2006 году. Тогда планировалось построить элитный жилой комплекс «Ворота Прикамья» (позже был переименован в Euro Towers). Комплекс был бы ограничен улицами Попова, Окулова, Орджоникидзе, Осинской, квартал №5. Большую часть участка в этом квартале получила строительная компания «Проспект», аффилированная бывшему депутату Заксобрания Пермского края Алексею Луканину. Для реализации проекта «Проспект» и компания диамантера Льва Леваева AFI создали в Перми совместное предприятие «Кама Гейт». В инвестпроект партнеры намеревались вложить 300–350 млн долларов. Но проект был заморожен, Леваев отказался от инвестирования в него. «Проспект», по словам жителей Окулова, 12 оценивал их дом и участок в 70 млн рублей.