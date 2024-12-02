Филипп Киркоров стал крестным отцом сына пермячки

Posted 2 декабря, 05:32
Published 2 декабря, 05:32
Modified 2 декабря, 06:21
Updated 2 декабря, 06:21
Филипп Киркоров стал крестным отцом сына актрисы из Перми Марины Федункив. Мальчик родился не так давно, его имя пока не раскрывается.
Певец рассказал о том, что у него теперь есть крестник, на премьере своего нового клипа «Черная пантера». «Вот я папа крестный», — цитирует артиста news.ru.
Марина Федункив родила ребенка в 53 года. Мальчик — голубоглазый блондин, он больше похож на папу, делилась актриса. Отец ребенка — итальянский бизнесмен Стефано Маджи.