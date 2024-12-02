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Posted 2 декабря, 05:32

Published 2 декабря, 05:32

Modified 2 декабря, 06:21

Updated 2 декабря, 06:21

Филипп Киркоров стал крестным отцом сына пермячки

Филипп Киркоров стал крестным отцом сына пермячки

2 декабря 2024, 05:32
Фото: скриншот из клипа «Черная пантера».
Имя малыша пока не раскрывается.

Филипп Киркоров стал крестным отцом сына актрисы из Перми Марины Федункив. Мальчик родился не так давно, его имя пока не раскрывается.

Певец рассказал о том, что у него теперь есть крестник, на премьере своего нового клипа «Черная пантера». «Вот я папа крестный», — цитирует артиста news.ru.

Марина Федункив родила ребенка в 53 года. Мальчик — голубоглазый блондин, он больше похож на папу, делилась актриса. Отец ребенка — итальянский бизнесмен Стефано Маджи.

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#Ребенок#Марина федункив#Роды
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