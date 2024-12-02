Губернатор Прикамья открыл декаду приёмов граждан

Декада приёмов в Пермском крае продлится до 10 декабря. Обратиться за консультацией или поддержкой могут все желающие. Вопросы жителей готовы рассматривать депутаты, главы муниципалитетов, руководители ведомств и эксперты. Записаться на встречу можно по телефонам: +7 (342) 236-82-29, 236-84-58, 236-79-92 либо через электронное обращение на сайте штаба общественной поддержки.