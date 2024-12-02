Губернатор Прикамья открыл декаду приёмов граждан

Posted 2 декабря, 15:14
Published 2 декабря, 15:14
Modified 2 декабря, 15:31
Updated 2 декабря, 15:31
В штабе общественной поддержки края открытие декады провёл губернатор Дмитрий Махонин, который также является секретарём регионального отделения партии.
В формате очной встречи и видеосвязи глава региона обсудил актуальные вопросы с жителями Александровского, Верещагинского, Карагайского и Пермского округов. На мероприятии присутствовали первый заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев, заместитель руководителя штаба общественной поддержки Елена Савельева, а также представители профильных министерств краевого правительства и администраций муниципалитетов.
В числе обращений жителей выделился вопрос Олеси Мухиной, многодетной матери из деревни Большая Мось. Она рассказала о необходимости открытия фельдшерско-акушерского пункта (ФАП):
«За первичной помощью нам приходится добираться до Фролов, это примерно в 10 км от нас. Семьям с маленькими детьми и людям старшего возраста непросто проделывать такой маршрут. Очень хотелось бы, чтобы у нас был свой собственный ФАП», — поделилась Мухина.
Дмитрий Махонин заверил, что решение проблемы уже предусмотрено в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» государственной программы «Качественное здравоохранение». По его словам, ФАП в Большой Моси планируется открыть к сентябрю 2025 года. Губернатор поручил министру здравоохранения края Анастасии Крутень и главе Пермского округа Владимиру Цветову держать реализацию проекта на личном контроле.
«Рассчитываем, что к сентябрю 2025 года ФАП мы откроем. Кроме того, есть также задача построить у вас новый большой детский сад. Будем стараться оперативно решить и этот вопрос», — отметил Махонин.
Декада приёмов в Пермском крае продлится до 10 декабря. Обратиться за консультацией или поддержкой могут все желающие. Вопросы жителей готовы рассматривать депутаты, главы муниципалитетов, руководители ведомств и эксперты. Записаться на встречу можно по телефонам: +7 (342) 236-82-29, 236-84-58, 236-79-92 либо через электронное обращение на сайте штаба общественной поддержки.
Елена Савельева отметила, что в рамках декады запланировано более 100 мероприятий, 30% из которых составляют личные приёмы граждан:
«Обратиться можно по любому вопросу. Традиционно в большей степени жителей Прикамья интересуют темы ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения. Радует, что всё чаще люди обращаются с инициативами».