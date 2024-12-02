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Posted 2 декабря, 09:34

Published 2 декабря, 09:34

Modified 2 декабря, 09:36

Updated 2 декабря, 09:36

Пермское предприятие нарушало трудовые права женщины

Из компании «ПРО Гресс» незаконно уволили беременную пермячку

2 декабря 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney.

Пермское предприятие нарушало трудовые права женщины

Девушку уволили с предприятия, когда она была беременной.

Пермский производственный кооператив нарушил трудовые права беременной женщине. Предприятие незаконно уволило пермячку, после этого она обратилась в суд. Однако суд Мотовилихинского райсуда отказал гражданке в удовлетворении ее требований о восстановлении на рабочее место, взыскании моральной компенсации, а также зарплаты на период вынужденного прогула, сообщает прокуратура на своем официальном сайте.

По информации журналиста Properm.ru, речь идет про ПК «ПРО Гресс». Согласно данным базы данных Rusprofile, руководителем организации с июля 2021 года является Михаил Третяк. Компания занимается деятельностью агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. В прошлом году выручка производственного кооператива составила 11 млн рублей, чистая прибыль — 530 тыс. рублей.

Прокуратура не согласилась в решением суда и подала апелляцию, мотивируя тем, что из-за того, что на момент ее увольнения она была беременной. Так, Судебная коллегия регионального суда отменила решение суда первой инстанции и постановила восстановить жительницу Перми на работе, взыскать в ее пользу моральную компенсацию и зарплату за период вынужденного прогула.

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#Суд#Пермь#Увольнение#Беременность#Женщины#Прокурор#Моральный вред#Компенсация#Трудовые права#Прогул#Третяк Михаил#ПК Про Гресс
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