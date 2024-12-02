Из компании «ПРО Гресс» незаконно уволили беременную пермячку

Прокуратура не согласилась в решением суда и подала апелляцию, мотивируя тем, что из-за того, что на момент ее увольнения она была беременной. Так, Судебная коллегия регионального суда отменила решение суда первой инстанции и постановила восстановить жительницу Перми на работе, взыскать в ее пользу моральную компенсацию и зарплату за период вынужденного прогула.