Как купить квартиру и не продать почку?

По словам Антона Любича, на вопросы: покупать? продавать? подождать? — нельзя дать однозначного ответа, так как всё зависит от целей. Если цель — иметь свое жилье, чтобы в нем жить, и на покупку есть деньги, то благоприятное время для приобретения такого жилья — всегда, и сейчас тоже. «А если речь об инвестициях, то мне придется ответить вопросом на вопрос „Продавать?“: а что вы купите взамен на вырученные деньги? Если на этот вопрос вы можете дать ответ, то продавайте. Если ответа нет — не продавайте», — пояснил эксперт. Антон Любич заметил, что он не стал бы сейчас покупать недвижимость в инвестиционных целях, потому что иные виды инвестиций приносят гораздо лучшую доходность. А «надежность бетона» он считает преувеличенной.