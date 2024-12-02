Как похудеть к Новому году меньше, чем за месяц. Советы экспертов

Posted 2 декабря, 12:32
Published 2 декабря, 12:32
Modified 2 декабря, 12:34
Updated 2 декабря, 12:34
Новый год уже на подходе, а это значит, что тысячи девушек и парней по всей стране вновь захотят стать самыми стройными и красивыми в праздничную ночь. Диетами на кефире и гречке лучше пренебречь, а вот спорт и правильное питание могут стать верными помощниками в борьбе с лишним весом.
По словам руководителя отдела подготовки педагогов и старшего тренера международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулины Бахтуриной, в начале похудения нужно определить цель. Стремительное похудение на 10 кг за неделю — это нереалистично и потенциально опасно. Приоритетом должно стать здоровье, а стройность — приятным следствием здорового образа жизни.
Забудьте о бесконечном круговороте диет — лучше сосредоточьтесь на формировании устойчивых полезных привычек, которые принесут вам не только улучшение фигуры, но и повышение общего самочувствия. Выбор методов достижения поставленной цели — ключевой этап на пути к успеху.
Секрет эффективного и устойчивого снижения веса кроется в гармоничном сочетании правильного питания, регулярных тренировок и рационального режима дня. Рекомендуется скорректировать свой распорядок, включив в него ежедневную утреннюю гимнастику или прогулку, а также три полноценные тренировки в неделю и завершающую день десятиминутную растяжку.
Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, с акцентом на увеличение потребления овощей и замене сладких напитков на воду. Для оптимизации меню целесообразно обратиться к диетологу или нутрициологу. Важно помнить о постепенности изменений: резкий переход к новому режиму может вызвать стресс. Новичкам рекомендуется начать с утренней зарядки и вечерней разминки, постепенно увеличивая нагрузку по мере адаптации организма.
Для поддержания мотивации и достижения комплексного эффекта при похудении важно разнообразить физическую активность. Зимний период предлагает прекрасную возможность для этого: семейные походы на каток, катание на лыжах или сноуборде, прогулки на свежем воздухе и активные игры — все это способствует быстрому достижению цели. Рекомендуется заменить пассивный отдых (диван, сериал, горячий шоколад) на активные зимние развлечения.
По словам создателя Академии фитнеса Ellina fitnes Эллины Хрусталь, похудеть за месяц сложно, но возможно. Главное поработать с питанием и добавить физические нагрузки, что создаст дефицит калорий и поспособствует сбросу веса.
Начать можно с малого: убрать из рациона «быстрые углеводы» или хотя бы сократить их количество (сладкое, мучное, фастфуд). Стараться есть всегда в одно и то же время, ни в коем случает не пропускать завтрак, поскольку это самый важный прием пищи, убрать перекусы в виде чая с «печенькой». Кроме того, лучше будет исключить любые приемы пищи за пару часов до сна. За полчаса до еды рекомендуется выпивать стакан теплой воды, есть больше овощей и мяса.
Тренировки следует выбирать с учетом своих медицинских противопоказаний. Начать можно с пилатеса, растяжки и утренней разминки. Самым эффективным методом является занятия с персональным тренером. Специалист сможет подобрать упражнения исходя из личных потребностей и возможностей без вреда для здоровья.