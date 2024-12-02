properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 12:32

Published 2 декабря, 12:32

Modified 2 декабря, 12:34

Updated 2 декабря, 12:34

Как похудеть к Новому году меньше, чем за месяц. Советы экспертов

Как похудеть к Новому году меньше, чем за месяц. Советы экспертов

2 декабря 2024, 12:32
До Нового года осталось меньше месяца.

Новый год уже на подходе, а это значит, что тысячи девушек и парней по всей стране вновь захотят стать самыми стройными и красивыми в праздничную ночь. Диетами на кефире и гречке лучше пренебречь, а вот спорт и правильное питание могут стать верными помощниками в борьбе с лишним весом.

Советы по похудению от балерин

По словам руководителя отдела подготовки педагогов и старшего тренера международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулины Бахтуриной, в начале похудения нужно определить цель. Стремительное похудение на 10 кг за неделю — это нереалистично и потенциально опасно. Приоритетом должно стать здоровье, а стройность — приятным следствием здорового образа жизни.

Забудьте о бесконечном круговороте диет — лучше сосредоточьтесь на формировании устойчивых полезных привычек, которые принесут вам не только улучшение фигуры, но и повышение общего самочувствия. Выбор методов достижения поставленной цели — ключевой этап на пути к успеху.

Принципы правильного похудения

Секрет эффективного и устойчивого снижения веса кроется в гармоничном сочетании правильного питания, регулярных тренировок и рационального режима дня. Рекомендуется скорректировать свой распорядок, включив в него ежедневную утреннюю гимнастику или прогулку, а также три полноценные тренировки в неделю и завершающую день десятиминутную растяжку.

Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, с акцентом на увеличение потребления овощей и замене сладких напитков на воду. Для оптимизации меню целесообразно обратиться к диетологу или нутрициологу. Важно помнить о постепенности изменений: резкий переход к новому режиму может вызвать стресс. Новичкам рекомендуется начать с утренней зарядки и вечерней разминки, постепенно увеличивая нагрузку по мере адаптации организма.

Новогодние каникулы с активными видами отдыха

Для поддержания мотивации и достижения комплексного эффекта при похудении важно разнообразить физическую активность. Зимний период предлагает прекрасную возможность для этого: семейные походы на каток, катание на лыжах или сноуборде, прогулки на свежем воздухе и активные игры — все это способствует быстрому достижению цели. Рекомендуется заменить пассивный отдых (диван, сериал, горячий шоколад) на активные зимние развлечения.

Рекомендации по похудению от фитнес-тренера

По словам создателя Академии фитнеса Ellina fitnes Эллины Хрусталь, похудеть за месяц сложно, но возможно. Главное поработать с питанием и добавить физические нагрузки, что создаст дефицит калорий и поспособствует сбросу веса.

Начать можно с малого: убрать из рациона «быстрые углеводы» или хотя бы сократить их количество (сладкое, мучное, фастфуд). Стараться есть всегда в одно и то же время, ни в коем случает не пропускать завтрак, поскольку это самый важный прием пищи, убрать перекусы в виде чая с «печенькой». Кроме того, лучше будет исключить любые приемы пищи за пару часов до сна. За полчаса до еды рекомендуется выпивать стакан теплой воды, есть больше овощей и мяса.

Тренировки следует выбирать с учетом своих медицинских противопоказаний. Начать можно с пилатеса, растяжки и утренней разминки. Самым эффективным методом является занятия с персональным тренером. Специалист сможет подобрать упражнения исходя из личных потребностей и возможностей без вреда для здоровья.

Читайте также:
ХК «Молот» одержал победу в матче против самарского клуба ЦСК ВВСПермячка стала чемпионкой мира по подводному спортуКак вырастить микрозелень в домашних условиях: сорта, условия и правила соседства
#Спорт#Похудение#Фитнес#Вода#Здоровый образ жизни#Питание#Овощи#Диета#Гимнастика#Тренировки#Растяжка#Активности на свежем воздухе
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика