Как похудеть к Новому году меньше, чем за месяц. Советы экспертов

Начать можно с малого: убрать из рациона «быстрые углеводы» или хотя бы сократить их количество (сладкое, мучное, фастфуд). Стараться есть всегда в одно и то же время, ни в коем случает не пропускать завтрак, поскольку это самый важный прием пищи, убрать перекусы в виде чая с «печенькой». Кроме того, лучше будет исключить любые приемы пищи за пару часов до сна. За полчаса до еды рекомендуется выпивать стакан теплой воды, есть больше овощей и мяса.