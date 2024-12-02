Сетевики возложили ответственность за воду на дороге в Юбилейном на жильцов

Posted 2 декабря, 12:42
Published 2 декабря, 12:42
Modified 2 декабря, 13:47
Updated 2 декабря, 13:47
«НОВОГОР-Прикамье» назвал причину появления воды на дороге в Юбилейном. По данным компании, ответственность за воду на дороге и на автобусном кольце в Юбилейном несут жильцы.
История с водой на конечной остановке автобусов и на переходе возле школы в Юбилейном повторяется из года в год. Ситуация обостряется зимой, когда вода замерзает на дороге, и появляются непреодолимые для транспорта и пешеходов ледяные преграды и снежные колеи, отмечают коммунальщики.
Специалисты «НОВОГОР-Прикамье» после обследования и мониторинга сетей водоснабжения и водоотведения в Юбилейном в очередной раз подтверждают, что вода, которая собирается на перекрестке улиц Суздальская и Старцева, не вытекает из труб централизованной системы водоснабжения, которые обслуживаются компанией. «НОВОГОР» поочередно проводил отключения воды, чтобы определить участок возможного повреждения, и это никак не повлияло на снижение уровня воды на перекрестке. Кроме того, были проведены лабораторные исследования, которые показали, что вода, вышедшая на поверхность, не является водопроводной. Эта информация отправлена в районную и городскую администрации.
«Это вода, которая сливается из близлежащих частных домов в дренажные каналы, а затем собирается в ливневой системе. Вероятно, это может быть грунтовая, которую жители частного сектора откачивают из своих подвалов или использованная вода из душевых, раковин, стиральных машин», — считают в «НОВОГОРе»
На прошлой неделе 27 ноября администрация Свердловского района на встрече с жителями микрорайона Юбилейный призывала собственников частных домов перестать сливать воду в канаву, предназначенную для отвода дождевых и талых вод с участков. По мнению городских властей, это является основной причиной постоянных потопов на улице Суздальской возле 82-й школы. Несмотря на уговоры и призывы перестать сливать грунтовые воды и канализационные стоки, жители продолжают это делать. Комиссией было выявлено нескольких нарушителей правил благоустройства, которым грозит штраф. Итогом собрания стало несколько решений по минимизации ситуации в данный момент и на будущее.
Ручьи и ручейки от частных домов продолжают стекать по рельефу в низину микрорайона. Несколько десятков частных домов, которые действуют вопреки всем правилам жизни в городе, создают проблему для всего микрорайона. С воскресенья, 1 декабря, автобусы маршрутов №14, 16, 57 и 59 не заезжают на конечные остановки «Микрорайон Юбилейный» и «улица 2-я Запорожская».