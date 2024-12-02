Сетевики возложили ответственность за воду на дороге в Юбилейном на жильцов

Специалисты «НОВОГОР-Прикамье» после обследования и мониторинга сетей водоснабжения и водоотведения в Юбилейном в очередной раз подтверждают, что вода, которая собирается на перекрестке улиц Суздальская и Старцева, не вытекает из труб централизованной системы водоснабжения, которые обслуживаются компанией. «НОВОГОР» поочередно проводил отключения воды, чтобы определить участок возможного повреждения, и это никак не повлияло на снижение уровня воды на перекрестке. Кроме того, были проведены лабораторные исследования, которые показали, что вода, вышедшая на поверхность, не является водопроводной. Эта информация отправлена в районную и городскую администрации.