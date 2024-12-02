Орешник и Делирия. Пермякам предлагают придумать имя белке из наркодиспансера

Posted 2 декабря, 06:17
Published 2 декабря, 06:17
Modified 2 декабря, 06:19
Updated 2 декабря, 06:19
У Пермского краевого наркодиспансера появился маскот — так называют талисман, животное или специально придуманное существо. Учреждение теперь представляет белочка в халатике. Пермякам предлагают придумать для нее имя.
«Поделитесь своими идеями в комментариях! Какое имя, по вашему мнению, лучше всего подойдет нашему талисману? Это может быть что-то забавное, оригинальное или даже патриотичное. Ваше мнение для нас очень важно, и мы уверены, что вместе сможем выбрать имя, которое станет символом нашей дружной команды!», — пишут в соцсетях наркодиспансера.
Среди предложенных имен: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька.