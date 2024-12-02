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Posted 2 декабря, 06:17

Published 2 декабря, 06:17

Modified 2 декабря, 06:19

Updated 2 декабря, 06:19

Орешник и Делирия. Пермякам предлагают придумать имя белке из наркодиспансера

Орешник и Делирия. Пермякам предлагают придумать имя белке из наркодиспансера

2 декабря 2024, 06:17
Фото: Пермский краевой наркологический диспансер / ВК.
Белка стала символом учреждения.

У Пермского краевого наркодиспансера появился маскот — так называют талисман, животное или специально придуманное существо. Учреждение теперь представляет белочка в халатике. Пермякам предлагают придумать для нее имя.

«Поделитесь своими идеями в комментариях! Какое имя, по вашему мнению, лучше всего подойдет нашему талисману? Это может быть что-то забавное, оригинальное или даже патриотичное. Ваше мнение для нас очень важно, и мы уверены, что вместе сможем выбрать имя, которое станет символом нашей дружной команды!», — пишут в соцсетях наркодиспансера.

Среди предложенных имен: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька.

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#Опрос#Наркодиспансер
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