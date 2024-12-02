Орешник и Делирия. Пермякам предлагают придумать имя белке из наркодиспансера

«Поделитесь своими идеями в комментариях! Какое имя, по вашему мнению, лучше всего подойдет нашему талисману? Это может быть что-то забавное, оригинальное или даже патриотичное. Ваше мнение для нас очень важно, и мы уверены, что вместе сможем выбрать имя, которое станет символом нашей дружной команды!», — пишут в соцсетях наркодиспансера.