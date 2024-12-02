Пермяк в ходе ссоры забил знакомого в его квартире

Posted 2 декабря, 15:24
Published 2 декабря, 15:24
Modified 2 декабря, 15:27
Updated 2 декабря, 15:27
В Перми мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть его знакомого. Мужчина жестоко избил знакомого и тот умер, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 6 мая этого года 48-летний ранее судимый пермяк, находясь в квартире своих знакомых в Кировском районе Перми, в ходе возникшей ссоры нанес двум мужчинам удары руками по голове. От полученных повреждений один из них скончался на месте. Второму потерпевшему были причинены телесные повреждения, не причинившие вред здоровью.
Доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Пермяк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Чердынском районе местный житель признан виновным в совершении убийства своего приятеля. Ночью 28 июня этого года 36-летний обвиняемый, находясь в своем доме в поселке Ныроб, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому удары молотком по телу и голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.