Пермяк в ходе ссоры забил знакомого в его квартире

Днем 6 мая этого года 48-летний ранее судимый пермяк, находясь в квартире своих знакомых в Кировском районе Перми, в ходе возникшей ссоры нанес двум мужчинам удары руками по голове. От полученных повреждений один из них скончался на месте. Второму потерпевшему были причинены телесные повреждения, не причинившие вред здоровью.