Пресс-служба филиала «Азот» «Уралхима» — в призерах международного конкурса

Posted 2 декабря, 12:07
Published 2 декабря, 12:07
Modified 2 декабря, 12:10
Updated 2 декабря, 12:10
Подведение итогов и церемония награждения состоялись в Москве на ежегодной конференции «Новые технологии PR-работы».
В 2024 году на «Медиалидер» было подано 498 заявок из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В шорт-лист вошли 60 медиапроектов, которые стали призерами в 20 номинациях. Оценивалось качество и разнообразие контента, доступность подачи информации, а также эффективность корпоративного телеканала.
Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по связям с общественностью:
Корпоративное телевидение «Азот — ТВ» не первый раз получает награды высокого уровня. В этом году наша команда создала телевизионные проекты, которые были высоко оценены компетентным жюри — профессионалами в области средств массовой информации. Победа в международном конкурсе в очередной раз подтверждает высокий уровень профессионализма сотрудников службы по связям с общественностью «Азота».
«Медиалидер» — международный конкурс, выявляющий лучшие корпоративные газеты, журналы, digital-издания, ведущие сайты, интернет-порталы, теле- и радиопрограммы, страницы, группы в социальных сетях, специальные издательские проекты. Ежегодно в конкурсе участвуют крупнейшие компании из разных отраслей промышленности и бизнеса.