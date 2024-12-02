Пресс-служба филиала «Азот» «Уралхима» — в призерах международного конкурса

В 2024 году на «Медиалидер» было подано 498 заявок из разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В шорт-лист вошли 60 медиапроектов, которые стали призерами в 20 номинациях. Оценивалось качество и разнообразие контента, доступность подачи информации, а также эффективность корпоративного телеканала.