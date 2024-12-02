Проведена оценка биоразнообразия вокруг филиала «ПМУ»

Исследовательская группа определила границы территории для изучения в пределах санитарно защитной зоны предприятия — в радиусе около 500 — 1 000 м вокруг филиала «ПМУ». Здесь был проведен учет всех видов растительного и животного мира. В результате обнаружено 133 вида растений, 28 видов грибов, три вида лишайников, 177 видов беспозвоночных, три вида рыб, два вида земноводных, один вид рептилий, семь видов млекопитающих, 88 видов птиц, из них 58 — гнездящихся или зимующих здесь. Среди птиц была выявлена пара охранного вида — Большой кроншнеп с признаками гнездового поведения. Вид занесен в Красную книгу РФ и станет индикаторным в последующих исследованиях. Меры охраны данному виду не требуются.