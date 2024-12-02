Цена за проезд в автобусах и трамваях Перми вырастет уже весной

Posted 2 декабря, 07:21
Published 2 декабря, 07:21
Modified 2 декабря, 07:23
Updated 2 декабря, 07:23
Стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет на три рубля и составит 40 рублей уже с 15 апреля 2025 года. Советующее постановление, подписанное главой города Эдуардом Сосниным, опубликовано на сайте мэрии.
С 15 апреля 2026 года стоимость билета в автобусы и трамваи Перми еще вырастет и составит уже 43 рубля. А с 15 апреля 2027 года прокатиться на городском общественном транспорте можно будет уже за 46 рублей.
Впервые о повышении стоимости разовой поездки с апреля 2025 года до 40 рублей, стало известно в сентябре. До этого планировалось поднять цену на проезд до 39 рублей в следующем году, и только в 2026 году — до 40 рублей.
Между тем власти Добрянки не стали ждать весны. Уже с января 2025 года цена на проезд в этом городе поднимется с 35 до 40 рублей.