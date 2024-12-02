properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 07:21

Published 2 декабря, 07:21

Modified 2 декабря, 07:23

Updated 2 декабря, 07:23

С 15 апреля 2025 года пермяки начнут платить за проезд 40 рублей

Цена за проезд в автобусах и трамваях Перми вырастет уже весной

2 декабря 2024, 07:21
Фото: properm.ru.

С 15 апреля 2025 года пермяки начнут платить за проезд 40 рублей

Постановление главы города Эдуарда Соснина опубликовано на сайте мэрии.

Стоимость проезда в общественном транспорте Перми вырастет на три рубля и составит 40 рублей уже с 15 апреля 2025 года. Советующее постановление, подписанное главой города Эдуардом Сосниным, опубликовано на сайте мэрии.

С 15 апреля 2026 года стоимость билета в автобусы и трамваи Перми еще вырастет и составит уже 43 рубля. А с 15 апреля 2027 года прокатиться на городском общественном транспорте можно будет уже за 46 рублей.

Впервые о повышении стоимости разовой поездки с апреля 2025 года до 40 рублей, стало известно в сентябре. До этого планировалось поднять цену на проезд до 39 рублей в следующем году, и только в 2026 году — до 40 рублей.

Между тем власти Добрянки не стали ждать весны. Уже с января 2025 года цена на проезд в этом городе поднимется с 35 до 40 рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика