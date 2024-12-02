properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 11:06

Published 2 декабря, 11:06

Modified 2 декабря, 11:30

Updated 2 декабря, 11:30

В ходе «Монетной недели» чайковец сдал больше 36 тыс. монет

В ходе «Монетной недели» пермяки принесли в банки 2 тонны монет

2 декабря 2024, 11:06
Фото: 1MI.

В ходе «Монетной недели» чайковец сдал больше 36 тыс. монет

Сюжет
Банк россии
Всего же пермяки принесли в банки 1,6 млн рублей.

В ходе «Монетной недели» пермяки сдали в кассы банков монет на 1,6 млн рублей, а их вес приблизился к двум тоннам. Больше всего пермяки принесли монет номиналами 1 рубль и 10 рублей, отмечают в пермском отделении Банка России.

С 7 по 20 октября в Пермском крае прошла вторая в этом году всероссийская акция «Монетная неделя». Ее участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или на монеты другого номинала, либо зачислить монеты на банковский счет.

Рекордсменом акции стал житель города Чайковского, который обменял в офисе одного из банков больше 36 тыс. монет на сумму 173 тыс. рублей, что составило 7% от количества всех монет, сданных в регионе в период акции.

В Прикамье по итогам двух акций в этом году было собрано около миллиона монет, что в три раза больше, чем в 2023 году.

В осенней «Монетной неделе» впервые приняли участие розничные магазины. В Прикамье монеты принимали 16 банков и их 78 подразделений, а также порядка 50 точек одной из федеральных торговых сетей.

Всего по стране во время осенней акции удалось вернуть в оборот более 45 млн монет на сумму 186 млн рублей.

Читайте также:
Пермский «Дом Мешкова» претендует на символ банкноты номиналом 1 000 рублейВласти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночьВ Перми нашли подрядчика для ремонта Дома Советов
#Экономика#Пермь#Банк россии#Монеты#Прием монет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика