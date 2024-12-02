В ходе «Монетной недели» пермяки принесли в банки 2 тонны монет

Posted 2 декабря, 11:06
Published 2 декабря, 11:06
Modified 2 декабря, 11:30
Updated 2 декабря, 11:30
В ходе «Монетной недели» пермяки сдали в кассы банков монет на 1,6 млн рублей, а их вес приблизился к двум тоннам. Больше всего пермяки принесли монет номиналами 1 рубль и 10 рублей, отмечают в пермском отделении Банка России.
С 7 по 20 октября в Пермском крае прошла вторая в этом году всероссийская акция «Монетная неделя». Ее участники смогли бесплатно обменять скопившиеся металлические деньги на бумажные или на монеты другого номинала, либо зачислить монеты на банковский счет.
Рекордсменом акции стал житель города Чайковского, который обменял в офисе одного из банков больше 36 тыс. монет на сумму 173 тыс. рублей, что составило 7% от количества всех монет, сданных в регионе в период акции.
В Прикамье по итогам двух акций в этом году было собрано около миллиона монет, что в три раза больше, чем в 2023 году.
В осенней «Монетной неделе» впервые приняли участие розничные магазины. В Прикамье монеты принимали 16 банков и их 78 подразделений, а также порядка 50 точек одной из федеральных торговых сетей.
Всего по стране во время осенней акции удалось вернуть в оборот более 45 млн монет на сумму 186 млн рублей.