В Перми нашли подрядчика для ремонта Дома Советов

Posted 2 декабря, 08:46
Published 2 декабря, 08:46
Modified 2 декабря, 08:48
Updated 2 декабря, 08:48
ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» нашло подрядчика для ремонта «Дома Советов» на ул. Ленина, 51, где сейчас располагается Законодательное собрание Пермского края. В конкурсе приняли участие две организации. Цена контракта составила 4 млн 751 тыс. рублей, сообщается на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляла 4 млн 775 тыс. рублей. Согласно проектной документации, исполнителю предстоит отремонтировать четыре помещения на четвертом этаже здания, произвести озеленительные работы, убрать за собой мусор. Работы начнутся 23 декабря текущего года, завершатся — к 22 апреля 2025 года.
Здание «Дома Советов» построили в 1973 году. Фасад был отделан штукатуркой серого цвета, однако в 80-х годах ее заменили на белый мрамор. Так, пермяки начать называть «Белым домом».