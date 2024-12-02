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Posted 2 декабря, 08:46

Published 2 декабря, 08:46

Modified 2 декабря, 08:48

Updated 2 декабря, 08:48

В Перми нашли подрядчика для ремонта Дома Советов

В Перми нашли подрядчика для ремонта Дома Советов

2 декабря 2024, 08:46
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Стоимость контракта составила 4 млн 751 тыс. рублей

ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» нашло подрядчика для ремонта «Дома Советов» на ул. Ленина, 51, где сейчас располагается Законодательное собрание Пермского края. В конкурсе приняли участие две организации. Цена контракта составила 4 млн 751 тыс. рублей, сообщается на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляла 4 млн 775 тыс. рублей. Согласно проектной документации, исполнителю предстоит отремонтировать четыре помещения на четвертом этаже здания, произвести озеленительные работы, убрать за собой мусор. Работы начнутся 23 декабря текущего года, завершатся — к 22 апреля 2025 года.

Здание «Дома Советов» построили в 1973 году. Фасад был отделан штукатуркой серого цвета, однако в 80-х годах ее заменили на белый мрамор. Так, пермяки начать называть «Белым домом».

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#Пермь#Госзакупки#Заксобрание#Ремонт#Подрядчик#Организации#Проектная документация#Дом Советов#Эксплуатация административных зданий#Здание краевой администрации
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