В Перми нашли подрядчика для ремонта Дома Советов

ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» нашло подрядчика для ремонта «Дома Советов» на ул. Ленина, 51, где сейчас располагается Законодательное собрание Пермского края. В конкурсе приняли участие две организации. Цена контракта составила 4 млн 751 тыс. рублей, сообщается на портале госзакупок.