В Прикамье за неделю на 14% выросла заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей. Всего зарегистрировано 16 тыс. 437 случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.