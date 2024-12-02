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Posted 2 декабря, 16:40

Published 2 декабря, 16:40

Modified 2 декабря, 16:42

Updated 2 декабря, 16:42

В Пермском крае на 14% за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

В Прикамье за неделю на 14% выросла заболеваемость ОРВИ

2 декабря 2024, 16:40
Фото: 1MI.

В Пермском крае на 14% за неделю выросла заболеваемость ОРВИ

Сюжет
Коронавирус
За неделю в регионе заболел почти 16,5 тысяч человек.

За минувшую неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей. Всего зарегистрировано 16 тыс. 437 случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, отмечают в ведомстве.

Кроме того, за прошедшую неделю выявлено 1169 случаев заболевания коронавирусом или 45 на 100 тысяч населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 608 случаев. У всех заболевших идентифицируется вариант «омикрон».

По состоянию на 25 ноября в Перми из-за ОРВИ закрыты две группы в детсадах и 16 школьных классов.

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#Общество#Коронавирус#Грипп#Орви#Эпидемия ОРВИ
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