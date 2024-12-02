В выходные в Прикамье нагрянут морозы до -20°

Posted 2 декабря, 03:15
Published 2 декабря, 03:15
Modified 2 декабря, 03:58
Updated 2 декабря, 03:58
С 6 декабря в Прикамье придут умеренные морозы,в ночное время температура воздуха составит -8…-13°. После этого пермяков ожидают несколько ясных и морозных дней. Холоднее будет на юге и востоке края, температура ночью опустится до -15…-20°С. При этом на севере региона температурный фон будет несколько выше, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. В краевой столице в выходные похолодает до -15° ночью и -10° днем.
Первая пятидневка декабря будет теплее климатической нормы на 7-8°С. 3 декабря в регион придет оттепель, температура в течение суток составит 0…+2°С. Осадков почти не будет. Снега будет выпадать мало до конца первой декады. По словам метеорологов, первая половина месяца может быть очень теплой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Только к третьей декаде температурный фон в Пермском крае может приблизиться к норме в -20…-25°С.