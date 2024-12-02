В выходные в Прикамье нагрянут морозы до -20°

С 6 декабря в Прикамье придут умеренные морозы,в ночное время температура воздуха составит -8…-13°. После этого пермяков ожидают несколько ясных и морозных дней. Холоднее будет на юге и востоке края, температура ночью опустится до -15…-20°С. При этом на севере региона температурный фон будет несколько выше, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. В краевой столице в выходные похолодает до -15° ночью и -10° днем.