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Posted 2 декабря, 07:58

Published 2 декабря, 07:58

Modified 2 декабря, 08:00

Updated 2 декабря, 08:00

Администрация Перми второй год подряд отменяет новогодний фейерверк

Власти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночь

2 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI.

Администрация Перми второй год подряд отменяет новогодний фейерверк

Сюжет
Коммунальный мост
Власти объяснили решение усилением мер безопасности в новогодние праздники.

Жители Перми второй год подряд будут обходиться без фейерверка, сообщает 59.ru со ссылкой на администрацию города.

В департаменте культуры и молодежной политики объяснили это решение усилением мер безопасности в краевой столице во время празднования Нового года.

Этим летом День города в Перми закончился семиминутным фейерверком. На запуск салюта власти потратили 800 тыс. рублей. Поставщиком услуг было ООО «Академия праздника».

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#Пермь#Безопасность#Коммунальный мост#Культура#День рождения#Пляж#Новый год#Администрация#Фейерверк#Первое мая#Празднование#Молодежная политика
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