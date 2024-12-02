Власти Перми отказались от фейерверка в новогоднюю ночь

Posted 2 декабря, 07:58
Published 2 декабря, 07:58
Modified 2 декабря, 08:00
Updated 2 декабря, 08:00
Жители Перми второй год подряд будут обходиться без фейерверка, сообщает 59.ru со ссылкой на администрацию города.
В департаменте культуры и молодежной политики объяснили это решение усилением мер безопасности в краевой столице во время празднования Нового года.
Этим летом День города в Перми закончился семиминутным фейерверком. На запуск салюта власти потратили 800 тыс. рублей. Поставщиком услуг было ООО «Академия праздника».