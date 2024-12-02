Власти раскрыли, почему жильцы дома на улице Стахановской два дня были без воды

Posted 2 декабря, 08:55
Published 2 декабря, 08:55
Modified 2 декабря, 08:57
Updated 2 декабря, 08:57
На прошлой неделе жители дома на ул. Стахановская, 2, остались без горячей и холодной воды. Чиновники объяснили, в чем причина.
О проблеме сообщили жильцы дома в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». «Два дня сидим без горячей и холодной воды. Постоянно возникают проблемы с отоплением и другими коммунальными услуга», —жаловалась пермячка. По ее словам, подвоз воды организован не был.
В администрации Индустриального района заявили, что подвоз воды все-таки был. «Отключение произошло по причине аварии. Работы проводил МП „Пермводоканал“. 27 ноября был организован подвоз воды. 29 ноября в первой половине дня ГВС и ХВС было восстановлено», — сообщили власти.