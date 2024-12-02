Власти раскрыли, почему жильцы дома на улице Стахановской два дня были без воды

О проблеме сообщили жильцы дома в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». «Два дня сидим без горячей и холодной воды. Постоянно возникают проблемы с отоплением и другими коммунальными услуга», —жаловалась пермячка. По ее словам, подвоз воды организован не был.