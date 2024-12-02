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Posted 2 декабря, 08:55

Published 2 декабря, 08:55

Modified 2 декабря, 08:57

Updated 2 декабря, 08:57

Власти раскрыли, почему жильцы дома на улице Стахановской два дня были без воды

Власти раскрыли, почему жильцы дома на улице Стахановской два дня были без воды

2 декабря 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney.
По словам жителей дома, подвоза воды не было.

На прошлой неделе жители дома на ул. Стахановская, 2, остались без горячей и холодной воды. Чиновники объяснили, в чем причина.

О проблеме сообщили жильцы дома в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». «Два дня сидим без горячей и холодной воды. Постоянно возникают проблемы с отоплением и другими коммунальными услуга», —жаловалась пермячка. По ее словам, подвоз воды организован не был.

В администрации Индустриального района заявили, что подвоз воды все-таки был. «Отключение произошло по причине аварии. Работы проводил МП „Пермводоканал“. 27 ноября был организован подвоз воды. 29 ноября в первой половине дня ГВС и ХВС было восстановлено», — сообщили власти.

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#Авария#Отключение воды#Отопление#Индустриальный район#Пермводоканал#Подвоз воды#Проблемы с водоснабжением
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