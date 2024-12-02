Влюбленную пару из Кизела поймали с крупной партией наркотиков

Правоохранители поймали молодого человека 1990 года рождения и его подругу 1995 года рождения в лесном массиве вблизи деревни Конец Бор (Краснокамск). Парочка была в отечественном автомобиле. Осмотрев машину, наркополицейские обнаружили сверток с порошком и отправили его на экспертизу. Результаты исследования показали, что в пакете находилось производное N-метилэфедрона, массой 255,83 грамма.