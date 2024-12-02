Влюбленную пару из Кизела поймали с крупной партией наркотиков

Posted 2 декабря, 05:58
Published 2 декабря, 05:58
Modified 2 декабря, 06:00
Updated 2 декабря, 06:00
Влюбленную пару из Кизела задержали в Краснокамске полицейские. У мужчины и девушки в машине обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители поймали молодого человека 1990 года рождения и его подругу 1995 года рождения в лесном массиве вблизи деревни Конец Бор (Краснокамск). Парочка была в отечественном автомобиле. Осмотрев машину, наркополицейские обнаружили сверток с порошком и отправили его на экспертизу. Результаты исследования показали, что в пакете находилось производное N-метилэфедрона, массой 255,83 грамма.
По предварительной версии, парен и девушка нашли в интернете подработку — забрать закладку, расфасовать на дозы и сбыть. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“) организованной группой в особо крупном размере». Влюбленных поместили под стражу.