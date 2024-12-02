Все больше пермяков отказывается от зарубежных туров

Posted 2 декабря, 05:07
Published 2 декабря, 05:07
Modified 2 декабря, 12:30
Updated 2 декабря, 12:30
В ноябре в Перми снизился спрос на зарубежные туры. Одним из факторов стал рост курса валюты, сообщает «Ъ-Прикамье». Снижение интереса среди жителей Пермского края к поездкам заграницу наблюдается к концу осени каждый год, говорит руководитель сети турагентств «Планета» Ольга Пряхина.
По ее словам, в конце года у людей не может быть материальной или временной возможности для поездок. Однако туры в это время, напротив, начинают падать в цене.
Кроме того, отмечает глава туристической фирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова, в ноябре причиной низких продаж заграничных туров стал и экономический фон.