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Posted 2 декабря, 05:07

Published 2 декабря, 05:07

Modified 2 декабря, 12:30

Updated 2 декабря, 12:30

В Пермском крае упал спрос на зарубежные туры

Все больше пермяков отказывается от зарубежных туров

2 декабря 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney.

В Пермском крае упал спрос на зарубежные туры

Сюжет
Туризм
Одной из причин стало повышение курса валюты.

В ноябре в Перми снизился спрос на зарубежные туры. Одним из факторов стал рост курса валюты, сообщает «Ъ-Прикамье». Снижение интереса среди жителей Пермского края к поездкам заграницу наблюдается к концу осени каждый год, говорит руководитель сети турагентств «Планета» Ольга Пряхина.

По ее словам, в конце года у людей не может быть материальной или временной возможности для поездок. Однако туры в это время, напротив, начинают падать в цене.

Кроме того, отмечает глава туристической фирмы «Пять сезонов» Ольга Слухова, в ноябре причиной низких продаж заграничных туров стал и экономический фон.

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#Экономика#Пермь#Туризм#Путешествия#Валюта#Отпуск#Заграничные туры#Турагентства
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