Завтра в Юрле простятся с погибшим на СВО местным жителем

Posted 2 декабря, 14:00
Published 2 декабря, 14:00
Modified 2 декабря, 14:02
Updated 2 декабря, 14:02
В ходе спецоперации погиб 39-летний Алексей Тетюев (Фадеев) из Юрлы. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа в официальном паблике в соцсетях.
Родился погибший 31 марта 1985 года. Подробности его смерти не уточняются. Судя по фото, погибший был рядовым и служил в войсках связи.
Прощание с военнослужащим состоится в Юрлинском культурно-досуговом центре 3 декабря. Начало в 12:00.
На минувшей неделе в поселке Чуртан Гайнского округа простились с местным жителем Виктором Матвеевым, погибшим на СВО.