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Posted 2 декабря, 14:00

Published 2 декабря, 14:00

Modified 2 декабря, 14:02

Updated 2 декабря, 14:02

В Пермском крае 3 декабря простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим

Завтра в Юрле простятся с погибшим на СВО местным жителем

2 декабря 2024, 14:00
Фото: ВКонтакте/Администрация Юрлинского муниципального округа.

В Пермском крае 3 декабря простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексею Тетюеву в марте исполнилось 39 лет.

В ходе спецоперации погиб 39-летний Алексей Тетюев (Фадеев) из Юрлы. Об этом сообщает администрация Юрлинского муниципального округа в официальном паблике в соцсетях.

Родился погибший 31 марта 1985 года. Подробности его смерти не уточняются. Судя по фото, погибший был рядовым и служил в войсках связи.

Прощание с военнослужащим состоится в Юрлинском культурно-досуговом центре 3 декабря. Начало в 12:00.

На минувшей неделе в поселке Чуртан Гайнского округа простились с местным жителем Виктором Матвеевым, погибшим на СВО.

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#Военная операция на Украине#Сво
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