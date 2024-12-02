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Posted 2 декабря, 14:48

Published 2 декабря, 14:48

Modified 2 декабря, 14:49

Updated 2 декабря, 14:49

Журналист Юнашев запустит собственный канал в Telegram «Юнашев Live»

Журналист Юнашев запустит собственный канал в Telegram «Юнашев Live»

2 декабря 2024, 14:48
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
На медиарынке запустят новый оригинальный проект — авторский Telegram-канал Александра Юнашева, корреспондента кремлёвского пула с пятнадцатилетним стажем. Канал «Юнашев Live» может стать источником самых актуальных и эксклюзивных новостей из внутренней жизни российской политики.

По словам Александра Юнашева, на создание телеграм-канала его благословил Владимир Путин, когда спросил: «Решили зажечь?» Журналист пообещал «подвезти» эксклюзив, поскольку его локаторы за пятнадцать лет в политической журналистике настроены только на топ.

«И если вам не хватает ясности в нашей новостной повестке — вам сюда. „Юнашев Live„“, — заявил Александр.

Предполагается, что проект будет отличаться уникальным стилем подачи эксклюзивных материалов: его концепция основана не просто на потоке новостей, а на отборе самых значимых и интересных событий. Канал станет площадкой, где чиновникам задаются вопросы, которые другие не решаются озвучить, и где новости подаются с неожиданной точки зрения, несмотря на большое количество конкурентов в этой области.

Юнашев отметил, что канал не стремится к поверхностным аналитическим материалам или левым инсайдам. Контент будет состоять из фактов, комментариев от депутатов и министров, а также личных наблюдений журналиста. Любовь к отечеству заключается не в безоговорочном восхищении, а в готовности указывать на недостатки и противодействовать коррупции, добавил Юнашев.

Проект «Юнашев Live» входит в состав News Media Holding, который также включает новостной портал LIFE, где автор канала долгое время работал журналистом. «Пришёл, увидел, спросил — опубликовал», — так Александр характеризует свои рабочие принципы. Темы, личности и вопросы — от президента до депутатов — будут освещаться объективно и профессионально.

«Почему я уверен в успехе? А почему бы и нет? Никто не думал, что Трамп победит Хиллари, а он победил. Мы создаём канал, которого ещё не было, с новым подходом и свежим взглядом», — подчеркнул Александр Юнашев.

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