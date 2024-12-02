Журналист Юнашев запустит собственный канал в Telegram «Юнашев Live»

Предполагается, что проект будет отличаться уникальным стилем подачи эксклюзивных материалов: его концепция основана не просто на потоке новостей, а на отборе самых значимых и интересных событий. Канал станет площадкой, где чиновникам задаются вопросы, которые другие не решаются озвучить, и где новости подаются с неожиданной точки зрения, несмотря на большое количество конкурентов в этой области.