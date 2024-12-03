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Posted 3 декабря, 03:21

Published 3 декабря, 03:21

Modified 3 декабря, 03:23

Updated 3 декабря, 03:23

В Перми директор фирмы хотел скрыть от налоговой более 5 миллионов рублей

Директор пермской компании скрывал от налоговой свыше 5 миллионов

3 декабря 2024, 03:21
Фото: properm.ru.

В Перми директор фирмы хотел скрыть от налоговой более 5 миллионов рублей

Сюжет
Налоги
Дело направлено в суд.

В Перми осудят руководителя фирмы, скрывавшего от налоговой более 5,3 млн рублей, сообщили в СУ СК по Пермскому краю. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении директора организации, обвиняемого по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере). Компания специализировалась на производстве общепромышленного оборудования.

Выяснилось, что с августа по декабрь 2023 года обвиняемый, имеющий задолженность по налогам на добавленную стоимость, на прибыль организаций, на доходы физлиц, страховым взносам, расходовал деньги компании в объеме свыше 5,3 млн рублей по своему усмотрению.

«Сокрытыми денежными средствами обвиняемый имел реальную возможность в полном объеме погасить задолженность по налогам в бюджеты разных уровней РФ», — рассказали в Следкоме.

Суд наложил арест на имущество компании на сумму свыше 5 млн рублей. Доказательственная база собрана, дело направлено в суд.

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