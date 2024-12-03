Директор пермской компании скрывал от налоговой свыше 5 миллионов

Posted 3 декабря, 03:21
Published 3 декабря, 03:21
Modified 3 декабря, 03:23
Updated 3 декабря, 03:23
В Перми осудят руководителя фирмы, скрывавшего от налоговой более 5,3 млн рублей, сообщили в СУ СК по Пермскому краю. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении директора организации, обвиняемого по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере). Компания специализировалась на производстве общепромышленного оборудования.
Выяснилось, что с августа по декабрь 2023 года обвиняемый, имеющий задолженность по налогам на добавленную стоимость, на прибыль организаций, на доходы физлиц, страховым взносам, расходовал деньги компании в объеме свыше 5,3 млн рублей по своему усмотрению.
«Сокрытыми денежными средствами обвиняемый имел реальную возможность в полном объеме погасить задолженность по налогам в бюджеты разных уровней РФ», — рассказали в Следкоме.
Суд наложил арест на имущество компании на сумму свыше 5 млн рублей. Доказательственная база собрана, дело направлено в суд.