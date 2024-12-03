Директор пермской компании скрывал от налоговой свыше 5 миллионов

В Перми осудят руководителя фирмы, скрывавшего от налоговой более 5,3 млн рублей, сообщили в СУ СК по Пермскому краю. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении директора организации, обвиняемого по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере). Компания специализировалась на производстве общепромышленного оборудования.