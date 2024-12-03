Дым в салоне автобуса одного из самых популярных маршрутов напугал пермяков

Posted 3 декабря, 07:36
Published 3 декабря, 07:36
Modified 3 декабря, 10:49
Updated 3 декабря, 10:49
Сегодня, утром 3 декабря, задымился салон автобуса 14-го маршрута, сообщил читатель Properm.ru. По словам мужчины, это случилось примерно в 8:25, между остановками ДКЖ и «Хохрякова» в направлении центра.
По словам очевидца, сначала «под автобусом произошел хлопок». Салон заполнился дымом — «очень едким и неприятным». Народ стал в панике выбегать.
В департаменте транспорта Перми корреспонденту Properm.ru сказали, что в 8:26 автобус маршрута №14 был снят с линии из-за технической неисправности. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и рассказал о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Никто не пострадал, пассажиры смогли продолжить путь на попутном транспорте.
Также в ведомстве напомнили, что при сходе транспорта с линии, пассажир может продолжить путь на любом городском автобусе или трамвае без доплаты. При проверке контролёрами, необходимо будет сообщить причину пересадки и номер сошедшего с линии транспортного средства.