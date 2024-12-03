Дым в салоне автобуса одного из самых популярных маршрутов напугал пермяков

Также в ведомстве напомнили, что при сходе транспорта с линии, пассажир может продолжить путь на любом городском автобусе или трамвае без доплаты. При проверке контролёрами, необходимо будет сообщить причину пересадки и номер сошедшего с линии транспортного средства.