properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 07:36

Published 3 декабря, 07:36

Modified 3 декабря, 10:49

Updated 3 декабря, 10:49

В Перми сегодня утром задымился автобус №14

Дым в салоне автобуса одного из самых популярных маршрутов напугал пермяков

3 декабря 2024, 07:36
Фото: properm.ru.

В Перми сегодня утром задымился автобус №14

Власти объяснили, почему автобус был снят с линии.

Сегодня, утром 3 декабря, задымился салон автобуса 14-го маршрута, сообщил читатель Properm.ru. По словам мужчины, это случилось примерно в 8:25, между остановками ДКЖ и «Хохрякова» в направлении центра.

По словам очевидца, сначала «под автобусом произошел хлопок». Салон заполнился дымом — «очень едким и неприятным». Народ стал в панике выбегать.

В департаменте транспорта Перми корреспонденту Properm.ru сказали, что в 8:26 автобус маршрута №14 был снят с линии из-за технической неисправности. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и рассказал о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Никто не пострадал, пассажиры смогли продолжить путь на попутном транспорте.

Также в ведомстве напомнили, что при сходе транспорта с линии, пассажир может продолжить путь на любом городском автобусе или трамвае без доплаты. При проверке контролёрами, необходимо будет сообщить причину пересадки и номер сошедшего с линии транспортного средства.

Читайте также:
Власти Перми прокомментировали инцидент с лопнувшим стеклом в автобусе № 51Глава Следкома запросил доклад по делу о слетевшем с путепровода пермском автобусеВ Перми автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов
#Автобус#Транспорт#Департамент транспорта#Пассажиры#Диспетчерская служба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика