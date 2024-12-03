Названы топ-объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году

Кроме того, важным объектом стал мост через реку Чусовая, расположенный на автодороге Кунгур — Соликамск. Мост связывает старую и новую части города Чусового. Его ремонт тоже был проведен в рамках нацпроекта. Сам мост был построен более 60 лет назад и имел значительный износ. На объекте была проведена замена деформационных швов, обновлены опоры моста, усилены и отремонтированы пролетные строения. Также заменены асфальтобетонное покрытие и лестничные сходы, укреплены конусы, установлены новые водоотводные трубки и барьерное ограждение. Дополнительно на мосту установили архитектурную подсветку.