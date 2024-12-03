Названы топ-объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году

Posted 3 декабря, 05:20
Published 3 декабря, 05:20
Modified 3 декабря, 05:20
Updated 3 декабря, 05:20
Важной частью реконструкции трассы Березники — Соликамск стала улица Мичурина. Завершенный участок длиной 1,7 км обустроен четырехполосной дорогой с двумя кольцевыми развязками. Новая дорога обеспечивает удобный и безопасный въезд в Соликамск, а также улучшает транспортное сообщение с Соликамским калийным рудоуправлением № 2 — одним из крупнейших предприятий региона. Этот объект является одним из последних этапов реконструкции автомобильной дороги между Березниками и Соликамском, протяженность которой составила более 22 км.
В рамках строительства были проведены работы по устройству водоотводов, планировке и укреплению откосов, установке светофоров и систем фотовидеофиксации. Асфальт на проезжей части был уложен в два слоя. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, это позволило сократить время поездки между Соликамском и Березниками до 10 минут.
Кроме того, важным объектом стал мост через реку Чусовая, расположенный на автодороге Кунгур — Соликамск. Мост связывает старую и новую части города Чусового. Его ремонт тоже был проведен в рамках нацпроекта. Сам мост был построен более 60 лет назад и имел значительный износ. На объекте была проведена замена деформационных швов, обновлены опоры моста, усилены и отремонтированы пролетные строения. Также заменены асфальтобетонное покрытие и лестничные сходы, укреплены конусы, установлены новые водоотводные трубки и барьерное ограждение. Дополнительно на мосту установили архитектурную подсветку.
Также был проведен ремонт моста через реку Косьва в Губахе, построенного в 1957 году. Несмотря на появление в 1984 году нового моста, старый всё ещё пользуется популярностью у местных жителей и туристов. Подрядчиком на объекте выступило АО «Уралмостострой». На мосту были отремонтированы деформационные швы, уложена гидроизоляция, устроено новое покрытие, а также заменены перильные и дорожные ограждения. Полного перекрытия моста удалось избежать, благодаря тому что ремонт на каждом направлении проводился по очереди.
В данный момент работы на объектах завершены. Всего было отремонтировано 40 объектов, общая протяженность которых составляет более 60 километров. Также завершились работы на 15 мостовых сооружениях. По итогам реализации нацпроекта показатель «нормативное состояние дорог и улиц Пермской городской агломерации» составляет 85%.
Минтранс Пермского края продолжает реализацию нацпроекта, ориентируясь на потребности жителей региона и современные стандарты.