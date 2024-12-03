Новый блюз для старого района. «Кортрос» построит новый микрорайон ДКЖ

«Считаю знаковым событием согласование на краевом Градсовете концепции проекта по комплексному развитию территории ДКЖ, — сказал генеральный директор „КОРТРОС-Пермь“ Анатолий Маховиков. — После этого уже пойдет работа по проектированию конкретных зданий. Планируем начать стройку в 2025 году. Для того чтобы нам динамично двигаться (а договор подписан до 2034 года), в планах компании — закончить проект в течение 8 лет. Хотелось бы отметить маленький нюанс: мы несколько вышли за пределы КРТ, поскольку наши партнеры — проектировщики — предложили концептуальный вариант делового квартала „Пермь-Сити“. Пока проект обсуждается — это даже еще не концепция, а „предконцепция“, наброски. Но то, что „Пермь-Сити“ логично вписывается в этот новый микрорайон, сомнений нет».