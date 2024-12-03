Новый блюз для старого района. «Кортрос» построит новый микрорайон ДКЖ

Posted 3 декабря, 05:24
Published 3 декабря, 05:24
Modified 3 декабря, 05:47
Updated 3 декабря, 05:47
«Преображением» городского пространства займется известный федеральный застройщик — группа компаний «КОРТРОС». Недавно с градостроительным советом Пермского края согласована концепция масштабного проекта комплексного развития территории (КРТ) микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) в Дзержинском районе. Общая площадь участков застройки превысит 25 га. Проектом предусмотрено возведение жилых зданий общей площадью почти 360 тыс. кв. метров для 10 тыс. жителей. Притом девелопер не ограничится строительством жилья, благоустройством и разбивкой парков и скверов, он также обновит и масштабирует транспортную сеть. Это позволит жителям быстрее и удобнее, чем сегодня, ездить в другие районы Перми и за город.
Архитектурный проект обновленной городской территории разработан петербургским бюро «МЛА+».
«Проблема территории — это несоединенная городская „ткань“, множество пустырей. По сути, мы имеем дело с незавершенным городским кварталом, „лоскутным одеялом“, — говорит ведущий архитектор проекта архитектурного бюро „МЛА+“ Ксения Дудина. — Нам нужно заполнить пустыри новым содержанием, задать целостный структурированный район с непрерывной городской „тканью“.
«Как мы это намерены сделать? — поясняет креативный директор архитектурного бюро „МЛА+“ Виктор Коротыч. — Мы, в первую очередь, выделили уже сформированные кусочки пространства и дальше начинаем их наполнять. Мы используем между собой метафору „урбанистическое кинцуги“. Как японцы склеивают черепки, и в результате получается новый ценный предмет, так и мы, планировщики, связываем разрозненные элементы в улицы и кварталы. Следующий этап — возникают новые дома, здания, которые задают границы этим открытым общественным пространствам и формируют уникальный образ. На выходе получаем целостный район, где соседствуют и „человеческий масштаб“ улиц, и высотные доминанты в ключевых местах».
В композиционном плане площадь ДКЖ намечено разделить на четыре ансамбля. «Арт» — комплекс по соседству с краевой музыкальной школой, здесь, по словам проектировщиков, «царит атмосфера творчества, эксперимента и игры», поэтому «каждый дом индивидуален и призван стать объектом „архитектурного самовыражения“, но при этом частью цельной композиции».
Название ансамбля «Локо», с одной стороны, означает «локальную идентичность», с другой — «отсылает к тематике железнодорожных путей». Поэтому в качестве основных геометрических элементов фасадов архитекторы предлагают линии и повторяющийся ритм.
Возле ДКЖ и Черняевского леса планируется возвести ансамбль «ДКЖ Парк» — крупный квартал, девизом которого могли бы стать слова «тихий фон». Здесь фасады новых домов будут «передавать образ спокойствия природы и служить переходом от городской среды к Черняевскому лесу».
Наконец, ансамбль «Сити» призван стать центром деловой активности микрорайона. Проектировщики претендуют на то, что комплекс высотных зданий с фасадами в «металлических» цветах сможет со временем стать одним из символов Перми.
«Ансамбль „Сити“ значим, в том числе, потому, что это высотный объект, который станет восприниматься с ключевых городских панорам и перспектив, с другого берега Камы. Башни создают ступенчатую композицию — похожий вид открывается при съезде с будущего моста в створе ул. Окулова, — рассказал Виктор Коротыч. — А при восприятии с ул. Ленина башни складываются в пирамидальную композицию».
Одной из точек притяжения делового квартала станет сквер «Сити-сад», где разместятся площадки для игр, отдыха и занятий спортом, и где можно будет угоститься чашечкой кофе.
Высотность доминантных зданий во всех четырех ансамблях планируется различной — от 25 до возможных (в «Сити») 40 этажей. В результате комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ появятся две большие и несколько малых улиц. Проект реновации территории микрорайона рассчитан до 2034 года.
«Создавая эту концепцию, мы, в первую очередь, соотносились с мастер-планом Перми, зонированием территорий и старались продумать сценарии и для будущих жителей, и в целом для горожан, — отметил главный коммерческий директор ГК „КОРТРОС“ Дмитрий Железнов.
— Немалое внимание уделили коммерческой инфраструктуре, стараясь создать внутри этого района концепцию «15-минутного города», чтобы все необходимые сервисы были в пешей доступности. Стремились сделать ярким и осмысленный дизайн-код и внешний облик этой территории. В дальнейшей работе какие-то из текущих решений еще могут быть доработаны, но логику разделения кварталов на четыре блока и создания индивидуального облика каждого из них мы уже на текущем этапе утвердили. Постараемся сделать всё, чтобы этот дизайн-код был настолько ярким и узнаваемым, чтобы объект стал знаковым и на федеральном уровне».
«Считаю знаковым событием согласование на краевом Градсовете концепции проекта по комплексному развитию территории ДКЖ, — сказал генеральный директор „КОРТРОС-Пермь“ Анатолий Маховиков. — После этого уже пойдет работа по проектированию конкретных зданий. Планируем начать стройку в 2025 году. Для того чтобы нам динамично двигаться (а договор подписан до 2034 года), в планах компании — закончить проект в течение 8 лет. Хотелось бы отметить маленький нюанс: мы несколько вышли за пределы КРТ, поскольку наши партнеры — проектировщики — предложили концептуальный вариант делового квартала „Пермь-Сити“. Пока проект обсуждается — это даже еще не концепция, а „предконцепция“, наброски. Но то, что „Пермь-Сити“ логично вписывается в этот новый микрорайон, сомнений нет».
К слову, проекты комплексного развития территорий — это не только создание «плоти» и облика современной Перми, но и решение социальных задач мегаполиса. Поэтому в правительстве Пермского края с КРТ связывают немалые надежды.
«Договоры о комплексном развитии территории направлены, в том числе, и на решение проблемы ликвидации аварийного жилья, — подчеркнула замминистра строительства региона Фаина Минх. — Это первая задача, которую решает инвестор, когда заходит на территорию. Случай с проектом микрорайона ДКЖ — не исключение. Как раз сейчас компания-застройщик приступает к расселению домов, признанных аварийными. На сегодня на территории Пермского края заключены и действуют три таких договора. Планируем, что в декабре заключим еще одно аналогичное соглашение и примем решение относительно микрорайона Комсомольский, где тоже достаточно много аварийного жилья. В общей сложности, если говорить о тех проектах, которые сегодня исполняются или в отношении которых мы планируем заключить договоры, — это минимум 9 млрд рублей вливаний из внебюджетных источников в расселение аварийного жилфонда».
…Когда-то Фрэнк Синатра спел знаменитую песню, в которой есть строчки: «Растаивает блюз малых городов, я сделаю его совершенно новым в старом Нью-Йорке… хочу проснуться в городе, который не спит». Если бы Синатра мог увидеть — пусть даже в предварительном проекте — образы и ландшафты обновленной столицы Прикамья, услышать их «музыку», — возможно, он посвятил бы свой хит Перми.
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