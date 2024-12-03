Обрушением потолка в новой школе заинтересовался главный следователь Прикамья

Напомним, сегодня, 3 декабря, около 10:30 в школе «Флагман» по адресу ул. Кронштадская, 41 упала потолочная плитка. Это случилось на третьем этаже в рекреации. В тот момент в помещении находились дети, однако они не получили повреждений.