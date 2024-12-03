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Posted 3 декабря, 10:21

Published 3 декабря, 10:21

Modified 3 декабря, 10:23

Updated 3 декабря, 10:23

Обрушением потолка в новой школе заинтересовался главный следователь Прикамья

Обрушением потолка в новой школе заинтересовался главный следователь Прикамья

3 декабря 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Может быть возбуждено уголовное дело.

Следователи проводят проверку по факту падения потолочной плитки в недавно открытой школе «Флагман». Проверка проводится по указанию главы краевого СУ СКР Дениса Головкина, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, сегодня, 3 декабря, около 10:30 в школе «Флагман» по адресу ул. Кронштадская, 41 упала потолочная плитка. Это случилось на третьем этаже в рекреации. В тот момент в помещении находились дети, однако они не получили повреждений.

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