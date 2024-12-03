Один терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый год

При выполнении условий 86 бонусных гигабайтов будут начисляться в начале каждого следующего календарного месяца. В общей сложности до конца 2025 года клиент билайна сможет обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета. Такого количества интернета может быть достаточно даже для всей семьи — подключайте до 5 номеров и используйте один пакет на всех. А уже с начала декабря вместе с тарифом «Новогодний хит» можно будет подключить телевидение и домашний интернет — вместе или отдельно со скидкой до 4 месяцев.