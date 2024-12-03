Один терабайт для всех: билайн дарит возможность забыть о трафике на целый год

Posted 3 декабря, 12:30
Published 3 декабря, 12:30
Modified 3 декабря, 12:32
Updated 3 декабря, 12:32
Мобильный оператор билайн вступает в новый год, сохраняя верность своим клиентам и укрепляя собственные позиции на рынке. Также оператор ценит доверие тех, кто уже выбрал его услуги, и готов предложить больше тем, кто только присматривается к ним.
Павел Тулубьев, заместитель генерального директора по продуктовому развитию розничного бизнеса билайна:
«Новый год — это время делиться. В этот раз мы решили сделать шаг вперёд и предложить подарки не только нашим постоянным клиентам, чью лояльность мы всегда ценим, но и тем, кто только планирует стать частью билайна. Это не просто акция, а отражение нашей уверенности в том, что качественная связь и выгодные решения могут быть доступны всем. Мы рады, что у нас есть возможность не только благодарить за доверие тех, кто с нами давно, но и радушно встречать новых клиентов с предложениями, которые сделают их выбор очевидным».
Для действующих клиентов
Для действующих клиентов билайн подготовил особенный подарок — 1 ТБ интернета на год, который можно использовать без ограничений в любое время. Акция «Гигабайты в подарок» — это способ сказать спасибо за лояльность, напомнив, что билайн ценит каждого клиента и стремится создавать условия, которые делают жизнь проще и удобнее.
Как обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета в билайне до конца 2025 года:
Для новых клиентов
Для новых клиентов билайн готов предложить один из лучших продуктов на рынке — тариф «Новогодний хит» с возможностью получить дополнительный 1 ТБ интернета до конца 2025 года.
Как обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета в билайне до конца 2025 года:
При выполнении условий 86 бонусных гигабайтов будут начисляться в начале каждого следующего календарного месяца. В общей сложности до конца 2025 года клиент билайна сможет обеспечить себе дополнительный 1 ТБ интернета. Такого количества интернета может быть достаточно даже для всей семьи — подключайте до 5 номеров и используйте один пакет на всех. А уже с начала декабря вместе с тарифом «Новогодний хит» можно будет подключить телевидение и домашний интернет — вместе или отдельно со скидкой до 4 месяцев.
Вместе с билайном встретим Новый год с новыми возможностями, которые точно сделают его ярче!
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