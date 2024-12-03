Осужден водитель, по вине которого под Гремячинском погиб 7-летний ребенок и его мама

Водителя «Лады» признали виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначили наказание в виде девяти лет колонии-поселения, с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.