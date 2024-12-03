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Posted 3 декабря, 06:03

Published 3 декабря, 06:03

Modified 3 декабря, 07:12

Updated 3 декабря, 07:12

Осужден водитель, по вине которого под Гремячинском погиб 7-летний ребенок и его мама

Осужден водитель, по вине которого под Гремячинском погиб 7-летний ребенок и его мама

3 декабря 2024, 06:03
Фото: скриншот с видео СУ СКР по Пермскому краю.
Сюжет
Дтп
Мужчина получил девять лет колонии-поселения.

Вынесен приговор водителю, по вине которого на трассе в районе Гремячинска погибли семилетний малыш и его мама. Мужчина был за рулем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Смертельное ДТП произошло 5 июля около 13:30 по трассе «Кунгур-Соликамск». 45-летний водитель «Лады Гранты» выехал на встречку и столкнулся с Mitsubisi L-200. Семилетний ребенок и его мама, находившиеся в салоне иномарки, погибли. Еще один пассажир — 14-летний подросток — получил травмы.

Водителя «Лады» признали виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему назначили наказание в виде девяти лет колонии-поселения, с лишением на 2,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и будет обжалован прокуратурой в части назначенного судом вида исправительного учреждения.

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