Пермские посикунчики хотят сделать объектом культурного наследия

Posted 3 декабря, 12:01
Published 3 декабря, 12:01
Modified 3 декабря, 12:08
Updated 3 декабря, 12:08
Уральские посикунчики скоро могут стать объектом культурного наследия. Пермские ученые просят поделиться рецептом этого блюда.
«Друзья, наш Институт гуманитарных исследований готовит паспорт объекта нематериального наследия на самое известное блюдо пермской кухни — посикунчики. Собираем рецепты и истории, хорошая возможность прославить свою бабушку или маму уникальной с рецептурой и вписать свое имя в истории пермского наследия», — написал на своей страничке старший научный сотрудник Отдела истории, археологии и этнографии ПФИЦ УрО РАН Михаил Каменских.
В сентябре Пермь удостоилась статуса «столицы посикунчиков». А в январе жительница краевой столицы смогла покорить легендарными уральскими пирожками жюри кулинарного телешоу и прошла во второй тур «Битва шефов».