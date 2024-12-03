Пермские посикунчики хотят сделать объектом культурного наследия

«Друзья, наш Институт гуманитарных исследований готовит паспорт объекта нематериального наследия на самое известное блюдо пермской кухни — посикунчики. Собираем рецепты и истории, хорошая возможность прославить свою бабушку или маму уникальной с рецептурой и вписать свое имя в истории пермского наследия», — написал на своей страничке старший научный сотрудник Отдела истории, археологии и этнографии ПФИЦ УрО РАН Михаил Каменских.