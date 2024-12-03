Пермяк продавал десерты в соседние регионы с подложным лабораторным протоколом

В ходе проведения проверки также была выявлена декларация на производимую молочную продукцию, которая выдана на основании протокола испытаний лаборатории, которая отсутствует в списке аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы аккредитации. Согласно информации, находящейся в распоряжении Управления, данная лаборатория не работает в качестве лаборатории по заявленному адресу, т. е. является «фантомной». Соответственно декларация о соответствии продукции, принятая на ее основании, является не достоверной.