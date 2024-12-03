Пермяк продавал десерты в соседние регионы с подложным лабораторным протоколом

Posted 3 декабря, 12:56
Published 3 декабря, 12:56
Modified 3 декабря, 12:58
Updated 3 декабря, 12:58
На протяжении почти месяца житель Прикамья продавал в соседние регионы творожный десерт с протоколом «фантомной» лаборатории. Нарушения в ноябре 2024 года выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, сообщают в ведомстве.
В соответствии с требованием прокуратуры Пермского края, была проведена внеплановая выездная проверка индивидуального предпринимателя Дмитрия Стратенко. Ему принадлежит производство молочной продукции в с. Сретенское Ильинского городского округа.
По данным системы «Меркурий», с 5 ноября по 2 декабря предприниматель выработал 18,97 т творожного десерта с мдж 6%, который был реализован в Кировскую и Челябинскую области, в Татарстан и Мордовию.
В ходе проведения проверки также была выявлена декларация на производимую молочную продукцию, которая выдана на основании протокола испытаний лаборатории, которая отсутствует в списке аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы аккредитации. Согласно информации, находящейся в распоряжении Управления, данная лаборатория не работает в качестве лаборатории по заявленному адресу, т. е. является «фантомной». Соответственно декларация о соответствии продукции, принятая на ее основании, является не достоверной.
2 декабря Управлением у предпринимателя отозвана декларация о соответствии на молочную продукцию (десерт творожный мдж 6% с фруктово-ягодным наполнителем «Киви-крыжовник», «Клубника», «Абрикос-Манго» и другие наполнители, и без наполнителей).
В ноябре Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю при мониторинге системы «Меркурий» выявлены нарушения правил при организации работы по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Суксунское». Предприятие производит молочную продукцию в Пермском муниципальном округе, рассказывают в ведомстве.
Так, 15 ноября 2024 года обществом при производстве 1008 кг питьевого пастеризованного пакетированного молока жирностью 2,5% в качестве сырья использовалось 300 кг сырого коровьего молока. Это объема явно недостаточно для выработки данной продукции.