Подрядчика реконструкции Дома Молодежи отпустили под домашний арест

Судья Дзержинского суда Оксана Бабанина отказала следствию СКР в продлении срока содержания под стражей директору строительной компании «Трест №6» Сергею Микову в СИЗО до 7 февраля. Как и просила защита обвиняемого в даче взятки бизнесмена, ему на тот же срок назначен домашний арест. В сентябре стало известно, что Миков заключил досудебное соглашение и изобличил во взятках чиновников мэрии.