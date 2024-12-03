Подрядчика реконструкции Дома Молодежи отпустили под домашний арест

Posted 3 декабря, 09:42
Published 3 декабря, 09:42
Modified 3 декабря, 09:44
Updated 3 декабря, 09:44
Судья Дзержинского суда Оксана Бабанина отказала следствию СКР в продлении срока содержания под стражей директору строительной компании «Трест №6» Сергею Микову в СИЗО до 7 февраля. Как и просила защита обвиняемого в даче взятки бизнесмена, ему на тот же срок назначен домашний арест. В сентябре стало известно, что Миков заключил досудебное соглашение и изобличил во взятках чиновников мэрии.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, ходатайство следствия по мере пресечения обвиняемой в получении от Микова взятки начальнице УКС Перми Ирине Чирковой в инстанцию пока не поступало.
Как ранее сообщали пермские СМИ, ранее было прекращено одно из двух уголовных дел в отношении Микова — о даче взятки размером 390 тыс. рублей бывшему подчиненному Чирковой Андрею Кудрявцеву. Расследование о даче им взятки в 5,49 млн рублей Чирковой продолжается. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова.
Миков владеет несколькими компаниями кроме «Треста №6». Это ООО «ЭНК-АМ», «Система управления», «Промсервис», санаторий-профилакторий «Закамский». Все они являются поставщиками мэрии по госконтрактам. Самый большой договор компании Микова получили в 2019 году, на реконструкцию пермского Дворца Молодежи. Его стоимость составила 730,6 млн рублей.
После реконструкции объект не был принят Госстройнадзором. Самые серьезные претензии ведомства к объекту связаны с обеспечением пожарной безопасности. Подрядчику необходимо внести изменения в проект, пройти повторную экспертизу и привести объект в соответствие с внесенными изменениями.
Ирина Чиркова ранее возглавляла управление жилищных отношений мэрии Перми. В сентябре 2020 года она возглавила городское управление капитального строительства.