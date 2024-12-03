properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 09:42

Published 3 декабря, 09:42

Modified 3 декабря, 09:44

Updated 3 декабря, 09:44

Подрядчика реконструкции Дома Молодежи отпустили под домашний арест

Подрядчика реконструкции Дома Молодежи отпустили под домашний арест

3 декабря 2024, 09:42
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Бизнесмена Сергея Микова обвиняют в даче взятки за приемку работ во Дворце Молодежи в Перми.

Судья Дзержинского суда Оксана Бабанина отказала следствию СКР в продлении срока содержания под стражей директору строительной компании «Трест №6» Сергею Микову в СИЗО до 7 февраля. Как и просила защита обвиняемого в даче взятки бизнесмена, ему на тот же срок назначен домашний арест. В сентябре стало известно, что Миков заключил досудебное соглашение и изобличил во взятках чиновников мэрии.

Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, ходатайство следствия по мере пресечения обвиняемой в получении от Микова взятки начальнице УКС Перми Ирине Чирковой в инстанцию пока не поступало.

Как ранее сообщали пермские СМИ, ранее было прекращено одно из двух уголовных дел в отношении Микова — о даче взятки размером 390 тыс. рублей бывшему подчиненному Чирковой Андрею Кудрявцеву. Расследование о даче им взятки в 5,49 млн рублей Чирковой продолжается. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова.

Миков владеет несколькими компаниями кроме «Треста №6». Это ООО «ЭНК-АМ», «Система управления», «Промсервис», санаторий-профилакторий «Закамский». Все они являются поставщиками мэрии по госконтрактам. Самый большой договор компании Микова получили в 2019 году, на реконструкцию пермского Дворца Молодежи. Его стоимость составила 730,6 млн рублей.

После реконструкции объект не был принят Госстройнадзором. Самые серьезные претензии ведомства к объекту связаны с обеспечением пожарной безопасности. Подрядчику необходимо внести изменения в проект, пройти повторную экспертизу и привести объект в соответствие с внесенными изменениями.

Ирина Чиркова ранее возглавляла управление жилищных отношений мэрии Перми. В сентябре 2020 года она возглавила городское управление капитального строительства.

Обвиняемого во взятке бывшего чиновника пермской мэрии оставили в СИЗО
Узнать подробнее
#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика