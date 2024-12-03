Прокуратура требует отправить в колонию экс-топ-менеджеров «Камской долины»

Ранее сообщалось, что Андрей Гладиков и Алевтина Романова обвиняются в злоупотреблении полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ, которое привело к тому, что внесенные пайщиками и дольщиками деньги и векселя группы компаний «Камская долина» были использованы руководителями на иные цели. Так, застройщики не закончили строительство домов и не ввели их в эксплуатацию. 636 пермяков и их семья остались без квартир. При этом общая сумма ущерба сложилась более 1,8 млрд рублей.