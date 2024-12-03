Прокуратура требует отправить в колонию экс-топ-менеджеров «Камской долины»

Posted 3 декабря, 11:45
Published 3 декабря, 11:45
Modified 3 декабря, 11:47
Updated 3 декабря, 11:47
В Индустриальном райсуде Перми состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении экс-руководителей группы «Камская долина» Андрея Гладикова и Алевтины Романовой. Гособвинение предложило приговорить их, соответственно, к четырем и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает «РБК-Пермь».
Обоим инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2014–2018 годах компании, входящие в группу «Камская долина», получили в общей сложности 1,83 млрд рублей на строительство четырех многоквартирных домов. В итоге дома в установленные сроки достроены не были, потерпевшими по делу были признаны несколько сотен пайщиков.
8 мая Пермский краевой суд ужесточил приговор в делу о мошенничестве в отношении заместителя гендиректора ГК «Камская долина» — генерального директора общества с ограниченной ответственности «Центр управления проектами» Алевтины Романовой. Подсудимой было назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Романову признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С 2017 по 2018 годы она, находясь в руководящей должности, злоупотребляла своими полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ, что привело к ущербу граждан и компаниям в размере 12 млн рублей. Так, от имени аффилированного юрлица она незаконно реализовала паи на квартиры в жилищно-строительном кооперативе «Синица». Организация была инвестором строительства многоквартирного жилого ул. Углеуральская, 27.
В ведомстве отмечают, что женщина тогда знала о том, что право на имущество инвесторов были приобретены другие лицом, который уже был признан законным владельцем недвижимости. Из-за перепродажи паев пять пострадавших так и не смогли получить свое жилье, лишившись вложенных денег.
Напомним, 7 июля 2023 года апелляция освободила Романову из СИЗО — на условные 4 года 2 месяца с испытательным сроком 3 года.
Для возмещения причиненного ущерба на имущество Алевтины Романовой сохранен ранее наложенный арест.
Ранее сообщалось, что Андрей Гладиков и Алевтина Романова обвиняются в злоупотреблении полномочиями по ч. 1 ст. 201 УК РФ, которое привело к тому, что внесенные пайщиками и дольщиками деньги и векселя группы компаний «Камская долина» были использованы руководителями на иные цели. Так, застройщики не закончили строительство домов и не ввели их в эксплуатацию. 636 пермяков и их семья остались без квартир. При этом общая сумма ущерба сложилась более 1,8 млрд рублей.