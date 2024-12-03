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Posted 3 декабря, 10:22

Published 3 декабря, 10:22

Modified 3 декабря, 10:24

Updated 3 декабря, 10:24

На севере Пермского края 4 декабря ожидается ледяной дождь

Север Прикамья накроет ледяной дождь

3 декабря 2024, 10:22
Фото: ideogram.ai.

На севере Пермского края 4 декабря ожидается ледяной дождь

МЧС призывает соблюдать правила пожарной и дорожной безопасности.

Завтра, 4 декабря, на севере Пермского края пройдет ледяной дождь. Кроме того, в некоторых районах ожидается гололедица, предупреждает МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.

Служба экстренной помощи рекомендует пермякам в это время не находиться около линии электропередач (ЛЭП), соблюдать правила дорожной и пожарной безопасности. Из-за неблагоприятных погодный условий могут обрываться провода ЛЭП, происходить аварии на трассах, а также на системах ЖКХ.

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#Пермь#Погода#Мчс#Безопасность#Аварии#Гололед#Дорожное движение#Экстренные службы
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