Север Прикамья накроет ледяной дождь

Posted 3 декабря, 10:22
Published 3 декабря, 10:22
Modified 3 декабря, 10:24
Updated 3 декабря, 10:24
Завтра, 4 декабря, на севере Пермского края пройдет ледяной дождь. Кроме того, в некоторых районах ожидается гололедица, предупреждает МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС.
Служба экстренной помощи рекомендует пермякам в это время не находиться около линии электропередач (ЛЭП), соблюдать правила дорожной и пожарной безопасности. Из-за неблагоприятных погодный условий могут обрываться провода ЛЭП, происходить аварии на трассах, а также на системах ЖКХ.