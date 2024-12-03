Север Прикамья накроет ледяной дождь

Служба экстренной помощи рекомендует пермякам в это время не находиться около линии электропередач (ЛЭП), соблюдать правила дорожной и пожарной безопасности. Из-за неблагоприятных погодный условий могут обрываться провода ЛЭП, происходить аварии на трассах, а также на системах ЖКХ.