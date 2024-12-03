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Posted 3 декабря, 11:09

Published 3 декабря, 11:09

Modified 3 декабря, 11:37

Updated 3 декабря, 11:37

В Перми сегодня пожарные спасли пенсионерку и трёх её кошек

Стали известны подробности спасения на пожаре в Перми женщины и ее трёх кошек

3 декабря 2024, 11:09
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми сегодня пожарные спасли пенсионерку и трёх её кошек

Женщина госпитализирована.

Сегодня, 3 ноября, в квартире на улице Крупской произошел пожар. Как сообщили Properm.ru очевидцы, возгорание было на пятом этаже. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что из помещения спасли 73-летнюю женщину и трех кошек.

Хозяйка была госпитализирована. На месте работает дознаватель ведомства.

Недавно в Перми заживо сгорел 70-летний пенсионер во время приготовления ужина. Мужчина налил масло на раскаленную сковороду и оно загорелось, в результате чего пламя перешло на его одежду, рассказали в МЧС Прикамья.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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