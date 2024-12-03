Стали известны подробности спасения на пожаре в Перми женщины и ее трёх кошек

Posted 3 декабря, 11:09
Published 3 декабря, 11:09
Modified 3 декабря, 11:37
Updated 3 декабря, 11:37
Сегодня, 3 ноября, в квартире на улице Крупской произошел пожар. Как сообщили Properm.ru очевидцы, возгорание было на пятом этаже. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что из помещения спасли 73-летнюю женщину и трех кошек.
Хозяйка была госпитализирована. На месте работает дознаватель ведомства.
Недавно в Перми заживо сгорел 70-летний пенсионер во время приготовления ужина. Мужчина налил масло на раскаленную сковороду и оно загорелось, в результате чего пламя перешло на его одежду, рассказали в МЧС Прикамья.