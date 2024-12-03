Стало известно, сколько музей PERMM тратит на юристов в суде

В нем указывалось, что министерство культуры Пермского края усмотрело в ситуации конфликт интересов и не согласовало данные сделки. По итогам проверки городской прокурор обратился в суд с иском о признании заключенных договоров с супругом директора музея недействительными. Он потребовал вернуть в бюджет выплаченные по сделкам денежные средства в сумме более 300 тыс. рублей.