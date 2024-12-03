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Posted 3 декабря, 08:30

Published 3 декабря, 08:30

Modified 3 декабря, 08:32

Updated 3 декабря, 08:32

Стало известно, сколько музей PERMM тратит на юристов в суде

Стало известно, сколько музей PERMM тратит на юристов в суде

3 декабря 2024, 08:30
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Государственный музей современного искусства нанял адвоката для защиты от иска прокуратуры.

Пермский музей современного искусства PERMM нанял по тендеру юриста для защиты своих интересов в суде. Закупка краевого учреждения культуры размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок «ЕИС Закупки», первыми на нее обратили внимание журналисты «Ура.ру».

Тендер был объявлен 11 ноября 2024 года, закупка производилась у единственного поставщика. . Начальная цена закупки составляет 140 тысяч рублей. Эти деньги музей заплатит юристу за работу в 2024 и 2025 годах.

В описании закупки указан предмет договора: «Оказание юридической помощи, представление интересов в Ленинском районном суде Перми».

О претензиях прокуратуры Перми к музею стало известно после размещения официального релиза ведомства 31 октября. Иск поступил в Ленинский суд 30 октября. Первое заседание по делу прошло 28 ноября, интересы музея представляет адвокат Сергей Рыжов.

В нем указывалось, что министерство культуры Пермского края усмотрело в ситуации конфликт интересов и не согласовало данные сделки. По итогам проверки городской прокурор обратился в суд с иском о признании заключенных договоров с супругом директора музея недействительными. Он потребовал вернуть в бюджет выплаченные по сделкам денежные средства в сумме более 300 тыс. рублей.

В Ленинском суде начали изучать контракты музея PERMM с супругом директора
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#Общество#Суд#Возле кормушки#Пермский край
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