Суд вернул следствию ходатайство о продлении меры пресечения топ-менеджерам «Телты»

Тем не менее, к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве уже приступил Мещанский суд, его фигурантами кроме Высокова и Гришиной являются экс-владелец пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов и военпред Минобороны Алексей Пальмов. Ближайшее заседание по делу назначено на 12 декабря. Как указывалось в официальных релизах военного следственного управления, в 2016–2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн рублей, которые распределили между собой.