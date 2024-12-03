Суд вернул следствию ходатайство о продлении меры пресечения топ-менеджерам «Телты»

Posted 3 декабря, 12:29
Published 3 декабря, 12:29
Modified 3 декабря, 12:31
Updated 3 декабря, 12:31
Судья Мосгрсуда Елена Поспелова вернула ходатайства военного следствия о продлении срока содержания в СИЗО для бывших топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» — генерального директора Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной, следует из данных суда. Ранее срок их содержания под стражей продлялся до 2 декабря и на сегодня уже истек. Судя по картотеке суда, больше ходатайств в отношении топ-менеджеров «Телты» в суд не поступало, на запрос журналиста Properm.ru на момент публикации в инстанции не ответили.
Адвокаты Высокова и Гришиной отказались комментировать происходящее журналисту Properm.ru, поскольку разрешения на общение с прессой от своих доверителей не получали.
Следствие ходатайствовало о содержании Гришиной и Высокова в СИЗО в рамках еще расследуемого уголовного дела о даче взяток (ч. 4 ст. 291 УК РФ) высокопоставленным сотрудникам Минобороны РФ — генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину и генерал-майору Александру Оглоблину.
В середине ноября при продлении срока содержания в СИЗО генералу Шамарину стало известно, что он начал сотрудничать со следствием и заключил досудебное соглашение. Его обвиняют в получении 36 млн рублей взяток от Высокова и Гришиной — за увеличение объемов закупок у «Телты». Шамарина задержали в мае, когда уголовное дело о мошенничестве при выполнении госзаказа на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 уже расследовалось.
3 сентября судья Таганского суда Светлана Спицына вынесла определение о смене территориальной подсудности для рассмотрения дела и направила его по месту совершения преступления — в Мещанский суд. Это связано с по местом нахождения Департамента государственных закупок Минобороны России, куда направлялись документы, содержащие ложные сведения, и на основании которых было принято решение о соответствии ОАО ПТЗ «Телта» условиям госконтракта. Адвокаты подсудимых не оставляют попытки сменить подсудность, ходатайствуя о рассмотрении дела в Ленинском районном суде в Перми.
Тем не менее, к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве уже приступил Мещанский суд, его фигурантами кроме Высокова и Гришиной являются экс-владелец пермского телефонного завода «Телта» Игорь Морозов и военпред Минобороны Алексей Пальмов. Ближайшее заседание по делу назначено на 12 декабря. Как указывалось в официальных релизах военного следственного управления, в 2016–2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя государственный контракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн рублей, которые распределили между собой.
Сейчас в Московском арбитражном суде рассматривается несколько исков подразделений Минобороны к Пермскому телефонному заводу. Так, заказчик «Телты», ФГУП «18 Центральный Научно-Исследовательский Институт» МО РФ вышел с исками к об обязании представить расчетно-калькуляционные материалы на поставленную продукцию по договору поставки еще 2022 года. В октябре Минобороны вышло с двумя самостоятельными исками к заводу о взыскании 4,7 млн рублей. Общая сумма требований к заводу в 2024 году составляет 101 млн рублей.