Трое чайковцев наладили семейный бизнес по продаже наркотиков

По решению суда мужчина приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 8 лет со штрафом в размере 200 тыс. рублей, женщины на 4 года 6 месяцев и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 50 и 60 тыс. рублей соответственно.