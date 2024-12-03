Трое чайковцев наладили семейный бизнес по продаже наркотиков

Posted 3 декабря, 14:08
Published 3 декабря, 14:08
Modified 3 декабря, 14:11
Updated 3 декабря, 14:11
В Чайковском суд вынес приговор трем участникам преступной группы, причастным к незаконному сбыту наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Молодая пара из Чайковского, мужчина 1989 года рождении и его 20-летняя супруга, а также подруга семьи 2004 года рождения в начале прошлого года устроились на нелегальную работу в интернет-магазин.
Каждый из участников группы выполнял отведенную роль, функциональные обязанности которой продумывал организатор, поддерживая постоянную связь со звеньями посредством глобальной сети. Драгдилеры приобретали оптовые партии наркотических средств для дальнейшей расфасовки и сбыта путем организации тайников на территории Чайковского городского округа.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли в доме, где проживала семейная пара фигурантов, наркотики, весы, сотовые телефоны с фотоизображениями выполненных закладок, а также упаковочный материал. Общая масса изъятых N-метилэфедрона, амфетамина, мефедрона и гашиша составила более 4,5 кг.
Суд признал троицу виновной в трёх преступлениях, предусмотренных п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах», а также в девяти покушений на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.
По решению суда мужчина приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 8 лет со штрафом в размере 200 тыс. рублей, женщины на 4 года 6 месяцев и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 50 и 60 тыс. рублей соответственно.
Приговор не вступил в законную силу.
Влюбленную пару из Кизела задержали в Краснокамске полицейские. У мужчины и девушки в машине обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.