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Posted 3 декабря, 14:08

Published 3 декабря, 14:08

Modified 3 декабря, 14:11

Updated 3 декабря, 14:11

Трое чайковцев наладили семейный бизнес по продаже наркотиков

3 декабря 2024, 14:08

У трех чайковцев изъято более 4,5 килограммов наркотиков

У них изъято более 4,5 килограммов зелья.

В Чайковском суд вынес приговор трем участникам преступной группы, причастным к незаконному сбыту наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Молодая пара из Чайковского, мужчина 1989 года рождении и его 20-летняя супруга, а также подруга семьи 2004 года рождения в начале прошлого года устроились на нелегальную работу в интернет-магазин.

Каждый из участников группы выполнял отведенную роль, функциональные обязанности которой продумывал организатор, поддерживая постоянную связь со звеньями посредством глобальной сети. Драгдилеры приобретали оптовые партии наркотических средств для дальнейшей расфасовки и сбыта путем организации тайников на территории Чайковского городского округа.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли в доме, где проживала семейная пара фигурантов, наркотики, весы, сотовые телефоны с фотоизображениями выполненных закладок, а также упаковочный материал. Общая масса изъятых N-метилэфедрона, амфетамина, мефедрона и гашиша составила более 4,5 кг.

Суд признал троицу виновной в трёх преступлениях, предусмотренных п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах», а также в девяти покушений на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах.

По решению суда мужчина приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима сроком на 8 лет со штрафом в размере 200 тыс. рублей, женщины на 4 года 6 месяцев и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 50 и 60 тыс. рублей соответственно.

Приговор не вступил в законную силу.

Влюбленную пару из Кизела задержали в Краснокамске полицейские. У мужчины и девушки в машине обнаружили крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

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#Общество#Суд#Наркотики
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