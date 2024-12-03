Убийца пермского следователя останется в СИЗО еще на три месяца

Posted 3 декабря, 16:44
Published 3 декабря, 16:44
Modified 3 декабря, 16:47
Updated 3 декабря, 16:47
Пермский краевой суд продлил на три месяца меру пресечения в отношении Алексея Головина. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Головин обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина.
На заседании по вопросу о продлении меры пресечения защитник Головина предложила отправить доверителя под домашний арест. Адвокат, представляющий интересы отца Евгения Середкина, признанного потерпевшим по делу, просил продлить существующую меру пресечения. Он указал, что Алексей Головин обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание только в виде длительного лишения свободы. Поэтому, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия. Кроме того, Головин знает адрес потерпевшего, а отец убитого опасается его.
Первое заседание по рассмотрению дела по существу запланировано на 10 декабря.
Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин обвиняется в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года он пробрался в квартиру жертве и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.
После совершения преступления Головин сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены. О мотивах убийства он говорить отказался.