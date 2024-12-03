Убийца пермского следователя останется в СИЗО еще на три месяца

На заседании по вопросу о продлении меры пресечения защитник Головина предложила отправить доверителя под домашний арест. Адвокат, представляющий интересы отца Евгения Середкина, признанного потерпевшим по делу, просил продлить существующую меру пресечения. Он указал, что Алексей Головин обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание только в виде длительного лишения свободы. Поэтому, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия. Кроме того, Головин знает адрес потерпевшего, а отец убитого опасается его.