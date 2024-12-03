В декабре завершится переход розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ

Posted 3 декабря, 13:31
Published 3 декабря, 13:31
Modified 3 декабря, 13:31
Updated 3 декабря, 13:31
Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, подчеркнул, что процесс объединения длится уже два года. С его завершением закончится важный этап самого масштабного слияния в истории банковского рынка России. В рамках интеграции были объединены кредитный портфель физлиц «Открытия», который составляет 770 миллиардов рублей, и портфель сбережений на сумму более 940 миллиардов рублей*.
По словам Георгия Горшкова, миллионы клиентов «Открытия» уже стали клиентами ВТБ. Банк делает все возможное, чтобы они продолжили пользоваться его услугами и сервисами, сообщают newsnn.ru.
В мае 2024 года ВТБ запустил сервис онлайн-перехода, что сыграло ключевую роль в слиянии банков. За этот период им воспользовалось более 80% клиентов банка «Открытие», то есть около 2 миллионов человек. Отметим, что онлайн-переход не предусматривал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт, а все условия кредитных соглашений остались прежними. Кроме того, клиентам «Открытия» предложили до пяти дополнительных продуктов, например депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.
По мнению аналитиков, слияние позволит укрепить позиции ВТБ как одного из главных игроков российского банковского рынка.
* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.