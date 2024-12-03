В декабре завершится переход розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ

В мае 2024 года ВТБ запустил сервис онлайн-перехода, что сыграло ключевую роль в слиянии банков. За этот период им воспользовалось более 80% клиентов банка «Открытие», то есть около 2 миллионов человек. Отметим, что онлайн-переход не предусматривал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт, а все условия кредитных соглашений остались прежними. Кроме того, клиентам «Открытия» предложили до пяти дополнительных продуктов, например депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.