В новой пермской школе на детей рухнула потолочная плитка

О ЧП по адресу ул. Кронштадская, 41 сообщил телеграм-канал «Пермь №1». В мэрии Перми Properm.ru рассказали, что это произошло сегодня, 3 декабря, в 10:30. Плитка с потолка упала на третьем этаже в рекреации. В помещении в это время находились дети. «Информация об обрушении плитки направлена в управляющую компанию и концессионеру», — говорят в администрации.