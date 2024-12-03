properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 06:58

Published 3 декабря, 06:58

Modified 3 декабря, 07:00

Updated 3 декабря, 07:00

В новой пермской школе на детей рухнула потолочная плитка

В новой пермской школе на детей рухнула потолочная плитка

3 декабря 2024, 06:58
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина.
Сюжет
Детский мир
Учебное заведение открыли весной 2024 года.

В Пермской школе «Флагман» обвалилась плитка с потолка. В помещении в это время находились дети. По предварительным данным, повреждений у учеников нет.

О ЧП по адресу ул. Кронштадская, 41 сообщил телеграм-канал «Пермь №1». В мэрии Перми Properm.ru рассказали, что это произошло сегодня, 3 декабря, в 10:30. Плитка с потолка упала на третьем этаже в рекреации. В помещении в это время находились дети. «Информация об обрушении плитки направлена в управляющую компанию и концессионеру», — говорят в администрации.

Учеников, на которых осыпалась плитка, осмотрел врач. Повреждений обнаружено не было. На данный момент дети чувствуют себя хорошо.

Новую школу «Флагман» открыли 2 апреля 2024 года. Она рассчитана на 1050 мест.

Читайте также:
Из туалетов пермских школ обещали убрать камерыВ пермской гимназии на ребенка упал физкультурный матВ школах Перми установили камеры в туалетах
#Детский мир#Школа#Школы#Строительство школ#Школы перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика