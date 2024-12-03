В новой пермской школе на детей рухнула потолочная плитка

Posted 3 декабря, 06:58
Published 3 декабря, 06:58
Modified 3 декабря, 07:00
Updated 3 декабря, 07:00
В Пермской школе «Флагман» обвалилась плитка с потолка. В помещении в это время находились дети. По предварительным данным, повреждений у учеников нет.
О ЧП по адресу ул. Кронштадская, 41 сообщил телеграм-канал «Пермь №1». В мэрии Перми Properm.ru рассказали, что это произошло сегодня, 3 декабря, в 10:30. Плитка с потолка упала на третьем этаже в рекреации. В помещении в это время находились дети. «Информация об обрушении плитки направлена в управляющую компанию и концессионеру», — говорят в администрации.
Учеников, на которых осыпалась плитка, осмотрел врач. Повреждений обнаружено не было. На данный момент дети чувствуют себя хорошо.
Новую школу «Флагман» открыли 2 апреля 2024 года. Она рассчитана на 1050 мест.