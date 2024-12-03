В Перми автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов

С начала 2024 года автобусы 106-го маршрута «д. Кондратово — Центральный рынок» не выполнили в Перми 1651 рейс, сообщили в краевой прокуратуре. Прокуратура Свердловского района провела проверку из-за многочисленных жалоб граждан о нарушении графика работы автобуса.