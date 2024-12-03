В Перми автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов

Posted 3 декабря, 03:49
Published 3 декабря, 03:49
Modified 3 декабря, 03:51
Updated 3 декабря, 03:51
С начала 2024 года автобусы 106-го маршрута «д. Кондратово — Центральный рынок» не выполнили в Перми 1651 рейс, сообщили в краевой прокуратуре. Прокуратура Свердловского района провела проверку из-за многочисленных жалоб граждан о нарушении графика работы автобуса.
Выяснилось, что в ходе исполнения госконтракта на осуществление рейсов перевозчик допускал нарушения. Главе организации-перевозчика внесли представление, которое было удовлетворено, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
В отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Материалы направили для рассмотрения в мировой суд.