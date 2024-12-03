properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 03:49

Published 3 декабря, 03:49

Modified 3 декабря, 03:51

Updated 3 декабря, 03:51

Пермская прокуратура нашла нарушения в работе автобусного перевозчика

В Перми автобус 106-го маршрута не выполнил с начала года более 1600 рейсов

3 декабря 2024, 03:49
Фото: properm.ru.

Пермская прокуратура нашла нарушения в работе автобусного перевозчика

Дело направлено в мировой суд.

С начала 2024 года автобусы 106-го маршрута «д. Кондратово — Центральный рынок» не выполнили в Перми 1651 рейс, сообщили в краевой прокуратуре. Прокуратура Свердловского района провела проверку из-за многочисленных жалоб граждан о нарушении графика работы автобуса.

Выяснилось, что в ходе исполнения госконтракта на осуществление рейсов перевозчик допускал нарушения. Главе организации-перевозчика внесли представление, которое было удовлетворено, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Материалы направили для рассмотрения в мировой суд.

Читайте также:
Власти начали отбор авиаперевозчиков на рейс «Пермь — Минск»В Перми шесть управляющих компаний скрывали данные о взносах на капремонтМинздрав рассказал о самочувствии пострадавших в ДТП с пермским автобусом №15
#Пермь#Госконтракт#Автобус#Прокуратура#Административное правонарушение#Нарушение#Дело#Маршрут#Мировой суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика