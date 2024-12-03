В Перми ЧОП-должник прятал машину от ареста, обклеив ее чужой символикой

Приставы знали, что в собственности охранного предприятия есть автомобиль «Нива», но должник не выполнил требования о его описи и аресте. С помощью уличных камер наблюдения удалось выследить эту машину в Добрянском округе. Однако её корпус был обклеен рекламой и фирменными знаками сторонней компании, поэтому приставам пришлось организовать проверку.