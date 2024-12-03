В Перми ЧОП-должник прятал машину от ареста, обклеив ее чужой символикой

Posted 3 декабря, 10:32
Published 3 декабря, 10:32
Modified 3 декабря, 10:34
Updated 3 декабря, 10:34
В Перми после поисков и тщательной проверки сотрудники службы судебных приставов арестовали автомобиль охранного агентства из Свердловского района города, руководство которого накопило штрафы и долги перед сотрудниками и кредиторами. Должники замаскировали машину фирменными знаками другого ЧОПа, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Приставы знали, что в собственности охранного предприятия есть автомобиль «Нива», но должник не выполнил требования о его описи и аресте. С помощью уличных камер наблюдения удалось выследить эту машину в Добрянском округе. Однако её корпус был обклеен рекламой и фирменными знаками сторонней компании, поэтому приставам пришлось организовать проверку.
Как только сотрудники ФССП убедились в том, что замаскированный автомобиль — это именно тот, что они ищут, транспортное средство задержали и арестовали.
По информации службы судебных приставов, сейчас движимое имущество компании-должника находится на спецстоянке. У ЧОП ещё есть возможность погасить задолженность и вернуть себе автомобиль. В ином случае он будет реализован для погашения долгов.
Ранее, исполняя решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, судебные приставы передали жительнице с. Юсьва ее сына.