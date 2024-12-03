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Posted 3 декабря, 10:32

Published 3 декабря, 10:32

Modified 3 декабря, 10:34

Updated 3 декабря, 10:34

В Прикамье ЧОП-должник прятал машину от ареста, обклеив ее чужой символикой

В Перми ЧОП-должник прятал машину от ареста, обклеив ее чужой символикой

3 декабря 2024, 10:32
Фото: ГУФССП по Пермскому краю.

В Прикамье ЧОП-должник прятал машину от ареста, обклеив ее чужой символикой

Сюжет
Приставы
Приставы нашли автомобиль с помощью камер видеонаблюдения

В Перми после поисков и тщательной проверки сотрудники службы судебных приставов арестовали автомобиль охранного агентства из Свердловского района города, руководство которого накопило штрафы и долги перед сотрудниками и кредиторами. Должники замаскировали машину фирменными знаками другого ЧОПа, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Приставы знали, что в собственности охранного предприятия есть автомобиль «Нива», но должник не выполнил требования о его описи и аресте. С помощью уличных камер наблюдения удалось выследить эту машину в Добрянском округе. Однако её корпус был обклеен рекламой и фирменными знаками сторонней компании, поэтому приставам пришлось организовать проверку.

Как только сотрудники ФССП убедились в том, что замаскированный автомобиль — это именно тот, что они ищут, транспортное средство задержали и арестовали.

По информации службы судебных приставов, сейчас движимое имущество компании-должника находится на спецстоянке. У ЧОП ещё есть возможность погасить задолженность и вернуть себе автомобиль. В ином случае он будет реализован для погашения долгов.

Ранее, исполняя решение суда об определении места жительства несовершеннолетнего, судебные приставы передали жительнице с. Юсьва ее сына.

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#Общество#Приставы#Пермь#Арест имущества#Арест#Арест автомобиля
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